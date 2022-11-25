繼中國大陸國家主席習近平在G20與APEC的外交主動出擊之後，一時間美中關係略有緩和的跡象。但隨著美國副總統賀錦麗訪問菲律賓，甚至登上巴拉望島，在南海議題上「挺菲抗中」，卻又為兩國關係注入負能量，此時台灣則因選舉而無暇他顧，在此大國博弈中的角色也更顯被動。

雖然在「拜習會」時，雙方領導人同意，美國國務卿布林肯將於明年初訪問北京，繼續探討雙邊關係。但日前美國白宮國家安全會議發言人柯比表示，無論誰當選聯邦眾議院下任議長，拜登政府會繼續支持國會議員前往海外進行官方訪問，包括台灣在內。而共和黨領袖麥卡錫可望成為下任議長。

這對美國總統拜登而言也將是另一考驗。因8月初拜登並不支持同黨的眾議院議長裴洛西訪台，但他未直接與公開對裴洛西說不，台灣方面也未撤回邀請，否則裴洛西仍有可能打消訪台計畫。如今換上共和黨的麥卡錫，而他又是川普的積極支持者，抗中力道強勁，且早就表明訪台的意願，到時兩岸局勢再度動盪將難以避免。

更進一步觀之，近日中共防長魏鳳和應邀與美國防長奧斯汀會談，其中台灣問題乃重中之重。美方支持「一個中國政策」，強調台海和平穩定的重要性，呼籲中國避免對台灣採取破壞穩定的行動。魏鳳和則表明，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，任何外部勢力都無權插手干涉，也希望美方說到做到。由此可知，雙方仍是各持己見，各說各話，只是重複了拜習會的立場。

自中共8月圍台軍演後，中方斷絕了美中兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤，以及中美海上軍事安全磋商機制會議等軍事溝通管道和軍事交流。此次中美防長終於重啟會談，但在基本立場上，雙方仍舊各不相讓；再加上在氣候與經貿方面雙方官員的會談，中美之間的交流管道再度恢復暢通。

中美防長會談中，雙方也討論俄烏戰爭，強調美中應共同反對使用核武，以及美方關切北韓近日的挑釁行動。對此，在拜習會之前，中方曾派遣代表團赴美，談判以中方在俄烏與朝核問題的立場，來交換美方在台灣與晶片問題的態度。對於這些複雜問題的博弈，目前只是一個起始，因而自然可以解釋布林肯要盡快到北京續談的原因。況且，習近平還將於年底之前訪問沙烏地阿拉伯，而沙國也已主張在與中方的石油交易中，將以本幣取代石油美元，這也將是中方另一項有利的籌碼。

綜觀美方的抗中策略，從貿易戰與科技戰，再到拉幫結派與打台灣牌，其中以台灣牌的先期成本最低，效果也最好，美方自然樂此不疲。尤其「台灣政策法」也通過在即，兩岸關係將難逃跌宕起伏的風波。

再看看台灣的選舉情勢，當前綠營不斷將選舉的基調提升到抗中保台的高度，可見藍營的選情不差，必當有利於2024的變天。果真如此，將可開始為兩岸當前的緊張情勢注入正能量，以便化險為夷，造福兩岸。

（作者為國立政治大學兼任教授）