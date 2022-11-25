4年一次的九合一選舉就要投票了，這次選舉在性質上雖然屬於地方選舉，但影響層面至關重大，既是蔡英文總統任內後期、民進黨兩度完全執政的期中考，也是1年後緊接而來的中央政權選舉的前哨戰，足以窺探出民意的水溫與風向。和上兩屆九合一選舉相較，2014年有柯文哲旋風，2018年有韓國瑜熱流，今年雖然也逐漸匯聚出「討厭民進黨」的氛圍，但每一次大選都有其獨有的現象與特色，這次選舉更是顯得外弛內張，暗流湧動。

防疫功過的總評分

最直接的是投票率的影響。放眼國際，越來越多國家的選舉已成為投票率的決戰，而今年九合一選情並不算熱，支持哪一黨的選民投票率高，勝選的機率相對就大；因此各黨選民都應該踴躍投票，畢竟票要投下去、開出來才算數，選前任何看好或看衰的預測都只能作為參考，只有等到選舉結果揭曉，才能確認誰能笑到最後。

以剛結束的美國期中選舉為例，本來媒體及民調都預測民主黨會大輸，共和黨將掀起紅色海嘯，大幅掌握眾議院，參議院也有很大機會奪回，結果卻完全不是那麼回事。其中一個重要原因是，由於共和黨自恃勝利在望，很多支持者根本不去投票；有人更認為是主流媒體引導輿論，因為主流媒體多傾向民主黨，如此操作讓共和黨輕敵且誤判情勢，也降低了支持者的熱情。

今年九合一選戰有兩大變數，一是傳統的政黨盤都縮小了，中間選民大量增加；二是投票人口明顯減少。前者是台灣民主發展的自然過程，顯示選民對現有政黨的不滿漸增，且自主意識提高，這是選民「無色覺醒」的反應，也給了新興政黨或無黨籍從政者成長的空間。但後者卻是因為執政黨的刻意排除與操作，這也將對民主政治、法治人權帶來非常惡質的戕害。

這次中央疫情指揮中心與中選會禁止確診者投票，同時因疫情無法返國遭到除籍、台商受制於直航班機限縮、小三通無法重新開通，以及國軍部隊戰備任務無法休假外出等因素的影響，估計這次選舉將有高達數十萬至近百萬的選民無法行使投票權，在關鍵選區具有足以改變選舉結果的重大影響。民進黨政府為求勝選而不擇手段，將行政怠惰合理化與技術性操作，連日來已引發剝奪公民選舉權的違憲爭議。

蔡英文權力保衛戰

以美、日、韓等國的做法為例，都能在不影響防疫下以配套措施保障確診者的投票權，但蔡政府寧可爭取未來40萬的年輕選民，卻剝奪現有的數十萬合法選民的投票權。說穿了，就是要降低此次投票率的一種手段，說得更白一點，這些不能投票者的政治傾向被認為是藍大於綠，或者因確診而對蔡政府不滿，如果是對民進黨有利的選票，是千方百計也要想辦法弄到，這對選戰精打細算的民進黨不能明說，明眼人又怎會不知？

這次選舉恰好也籠罩在全球防疫的衝擊下，也因此使得陳時中因緣際會得以代表民進黨競選台北市長，可是陳時中從防疫初期自誇「世界怎麼跟得上台灣」的防疫英雄，到了防疫的中後期開始由盛而衰，甚至荒腔走板，無能與貪腐現象愈來愈嚴重，台灣更淪為確診數和死亡數的「新冠雙高」國家。更不用提陳時中任內，護航高端、疫苗與快篩試劑採購過程疑雲重重，以致淪為仇恨值最高的候選人，難道不是在民意怒火下的現世報嗎？

從一開始的全黨挺林智堅，到後來的全黨挺陳時中，蔡英文一意孤行、強勢集權，硬是把地方選戰拉高成總統級選戰對決的高度，在最後一刻，依舊只能炒著「抗中保台」的冷飯，戴上「不要讓外國人看笑話」的大帽子，對台灣民眾進行情緒勒索，在台灣內部切割敵我意識，要求力挺只有民進黨的「台灣隊」，嘶聲高喊著「投綠選將，就是投我」。

九合一選舉，既是全民對蔡政府防疫功過的一次總評分，也是蔡英文對自己權力保衛的存亡戰；她是否高估了自己、低估了台灣人民，選舉的結果很快會給出答案，選民們更應該出門踴躍投票，以民意的理性力量確保民主政治的良性發展，讓台灣回歸正軌。