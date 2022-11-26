美國洛克希德馬丁公司近日展示首架出廠的F-16V（Viper）戰機，預計明年初首飛。根據國防部規畫，我國採購的66架新造F-16V戰機將於2026年全數交機完成。

我們更要關注較早的一條新聞。G20美中元首會晤之前，解放軍和美軍在台灣東南部空域連續對峙了三天三夜，期間美軍共出動了100架次F-16戰機，解放軍則以300架次的優勢兵力對應。

美軍從關島起飛了100架次的F-16戰機，飛行了2000公里以及至少4次空中加油，長途奔襲到台灣東南部空域，意義非常重大。

就是挺台灣

在台灣訂購的F-16V首架即將出廠之際，不禁使我們想起，美軍特地從關島起飛了100架次的F-16。光憑F-16就可飛到台灣東岸，雖然經過了空中加油，其中的意思不外是：台灣放膽的用F-16V吧，美國人能行，台灣人也能行，若真有（戰）事，美軍會來支援的。

國內媒體只大略報導美軍3天出動100架次的F-16，事實上，來的絕不止F-16，其中必然包括空中預警機、電戰機和加油機等支援機種，可能連F-22或F-35也在週邊。想要同步指揮這些戰機，不是這麼簡單的。

我們無從知道這100架次F-16怎麼分配的，假設每天來33架次、而且必然是以突擊方式長途奔襲，這對解放軍空軍的考驗就大了。

假設美軍每天出動33架次F-16，向我空軍示範大機群作戰模式：未來我空軍要是接收新機，也可以此要領形成局部空中優勢碾壓解放軍。過去我空軍面臨解放軍空中襲擾總是消極伴飛，無法積極用兵；若能在某個方向集中兵力、形成局部空優，也不枉費美軍示範。

只要我空軍打開防禦的死胡同，把攻擊帶進本島防禦，這次是從關島起飛F-16，以後還可能從日本起飛F-15或從航母起飛F-18呢。

解放軍的反應

解放軍做出了反應，罕見的在3天之內出動了300架次戰機，以3倍兵力壓制美軍，其目的就是在局部空域形成優勢，以眾擊寡。

雖然國內媒體沒有公開解放軍機型，但根據以往解放軍巡航台海的經驗來看，兵力必然包括殲16、殲10C、蘇愷30 、電戰機、預警機。中美空軍擠在台灣東南部狹小的空域裡面，居然沒有發生實際空戰，也屬不易。但至少，近距離貼臉磨蹭應該少不了。

除此之外，在看不見的電磁領域，雙方的拼搏必然激烈。美軍F-16可以掛載ALQ-211電戰吊艙，可以提供雷達預警，還能夠對干擾反制敵方雷達。ALQ-211勉強足夠自衛，但難以適應高強度的空中電磁對抗。

解放軍空軍則擁有運-9電戰機、殲-16電戰機，此外，空警-500也具備電戰能力，在多種機型聯合壓制，只有F-16還是不夠力的。想必美空軍必然也出動了電戰機、加油機和預警機掩護F-16，否則，以美軍F-16超過20年機齡，很難在高強度對峙中佔到便宜。

值得一提的是，媒體報導在3天長時間的對峙過程中，美中軍機沒有發生重大故障，表示兩軍的後勤聯合體系和作戰體系非常完整。

國軍的反應

美中400架次戰機在台灣東南部空域對峙，國軍如何反應？媒體並沒有詳細報導我空軍的具體反應，大抵上空軍沒有起飛任何一架戰機，而是全程「監控」。所謂的監控實在是空軍無奈之舉，難不成真的介入？

講得難聽的，監控就是觀戰。問題是，美中兩軍大機群在空中對陣，哪容得下我空軍戰機介入呢？兩頭大象打架，其他的人還是閃遠一點吧。更何況，美中兩軍電子作戰正酣，必然波及國軍電子設備，空軍真的「看到」或「聽到」什麼東東了嗎？

事實上，空軍聾了或瞎了都無所謂，本質上對於蔡英文政府而言，美中空軍對峙事件根本就不是軍事的，而是政治的。

G20中美元首首度會面，拜登向中方做出「五不四無意」承諾，中方也表示台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。之後，國內媒體發布中美軍機對峙新聞，意圖也很清晰，就是提醒拜登「不要忘記台灣」。

因此，我空軍反應也好、裝呆也罷，美國必須給個說法，否則怎麼對得起長期支持美國的民進黨政府呢？

誰有勝算？

拜登曾經「口誤」說過要出兵協防台灣，若果真如此，解放軍能否戰勝美軍呢？就有形戰力而言，解放軍在東南沿海地區部署的戰機總數為1250架，美日韓在台海周邊最多就是600架戰機左右。解放軍具有數量優勢，還不包括殲-20。

在海軍方面，美軍在台海周邊常駐兵力包括1艘航母，12艘常規作戰艦。解放軍在東南沿海部署的戰艦共有60多艘，其中還包括2艘航母以及陸基各類遠程火力，解放軍具備區域拒止能力。

飛彈是解放軍在台海拒止美軍介入的主要武器，解放軍在台海周邊部署的彈道飛彈數量為1100枚左右，而美軍一枚都沒有，這會成為美軍失敗的一個重要因素。

最糟糕的是，美軍有後勤壓力，解放軍有本土作戰優勢。美軍的全球作戰能力是建立在巨大的經濟體量和全球70多個地方近800多個軍事基地、以及強大的後勤補給能力，而且需要6個月時間準備。

解放軍在「家門口」打仗，具有地利優勢。除非美軍地面部隊現在就開始駐軍台灣，以美國人的血保護台灣人，否則，F-16V說說就好，不能真當回事。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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