11月23日一早我國防部公布，11月22日0600時至11月23日0600時止，發現共軍殲-16機2架次，在東沙島東北之台灣西南國際空域活動；另一架卡-28艦載反潛機1架次，首次罕見公布其在台灣東部海域之國際空域活動，雖未進入我領海，但已引發台日美高度關注！

11月22日中國大陸國防部長魏鳳和於柬埔寨出席第9屆東協防長擴大會議，期間與美國國防部長奧斯汀舉行會談，這是自8月初美國眾議院議長裴洛西訪台後引發圍島鎖台軍演後的首次會談。魏鳳和強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，強調中國軍隊有能力堅決維護祖國統一」。奧斯汀則回應「中國別對台灣採取進一步破壞穩定的行動」。雙方看似和緩，但各自底氣甚足。

首先，以往我方發現共軍艦載反潛直升機出現之位置，均在台灣西南之國際空域活動。此次，首次公布卡-28艦載反潛機，出現在台灣東部之國際空域實屬罕見。

回顧，以往共軍皆會派遣運-8反潛機，由台灣西南國際空域經巴士海峽繞至台灣東部之西太平洋海空域，從事反潛與監視等任務。自從3月1日運-8反潛機於南海失事後，對於其在台灣西南國際空域警巡是一大戰力減損（請參考0423變招？共軍偵潛任務大陣仗機艦接手），接替新任務的反潛機於5月初繼續執行在台灣西南國際空域活動；也曾有反應外軍艦船活動，而跋涉繞到台灣東部海空域偵巡，非常態性任務。

對於前述之遠距偵巡與遠海反潛任務，易造成機械疲乏衍生意外事故。由於艦載反潛直升機可與大型作戰艦協同進行機艦反潛任務，有鑑於作戰艦在海上可執行一個月以上任務等，在特定海區進行長期反潛與偵察任務，因此卡-28艦載反潛機作用，較優於運-8反潛機。

其次，近期美日印澳等海軍機艦於11月8至15日在日本南部海域舉行「馬拉巴爾2022」聯合軍演；另美日澳加英等機艦與陸軍兵力等11月10日至19日在日本鹿兒島縣到沖繩縣間的西南群島等地，舉行大規模的「利劍」聯合軍演，與台灣鄰近的與那國嶼也涵蓋在內。從前者演習科目、軍兵種、武器等觀之，均有置重點在反潛作戰。

而上兩者演習期間之11月14日，日本自衛隊發現共軍計有1架BZK-005無人偵察機、1架運-8反潛巡邏機和1架運-9電子偵察機，從東海，經宮古海峽，繞經琉球群島北行不遠處折返；其中反潛機與電偵機在琉球東部空域盤旋，可見共軍2種特種軍機戰術搜索態勢，顯示盤旋處海域附近之水下，可能有不明國籍潛艦活動。

由於台灣東部之西太平洋水域，不乏外軍艦船往來南海活動之航線，也易於潛艦水下部署，現共軍艦載反潛機活動於此空域，不排除與上述情況有關。

最後，查詢共軍東部戰區現役作戰艦上可能部署的艦載反潛直升機有：055型驅逐艦/直-20F反潛直升機2架、052D型驅逐艦/直-9C或直-20F機1架、052C型驅逐艦/卡-28或直-9C機1架次、054A型護衛艦/直-9，前4批作戰艦使用、直-20F機為第5批出產的作戰艦使用、054型護衛艦/卡-28或直-9C機1架、053H3型護衛艦/直-9C機1架、另056A型護衛艦設有直升飛機起降平台可供直-9C起降等，在無特殊任務調配情況下，這在台灣東部空域的卡-28艦載反潛直升機可能是配屬在052C型驅逐艦與054型護衛艦上，在該海域從事反潛與海上監視任務。

基於近期11月10日我海軍駐宜蘭蘇澳港之馬公艦1805號，在我東部24浬外監視共軍東部戰區海軍052D型驅逐艦廈門號/154是否有關聯？或應與共軍艦船在台灣周邊海域艘數由3艘增至4艘有所關聯！上述亦凸顯我方在東部海空域遭共軍壓縮預警時空的窘境。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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