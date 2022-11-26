台積電榮譽董事長張忠謀，日前代表蔡政府參加APEC會議後，向西方媒體表示：台灣致力推動「非核家園」，正朝2050年淨零減碳目標邁進。

台積電到美國設廠，固然是呼應美國政府的半強迫半邀請，以避免海峽戰爭可能帶來的斷貨風險，而蔡政府未加阻擾，除了是習慣了美國大叔的予取予求，其實心中或許竊喜，將台灣為最耗水耗電的企業外移到美國，便能解決台灣部分因為廢核反核後所造成的供電短缺危機以及水源不足的隱患也隨之轉移到美國。今後，民進黨政府便能喊反核、廢核、用愛發電，喊得更大聲，喊得更理直氣壯。

其實美國引進如此大型耗水耗電半導體產業，也是一場豪賭。雖然能擁有世界級的半導體製造技術可以讓美國的科技繼續保持領先優勢，但是台灣缺水缺電的危機，也隨之轉嫁到了嚴重缺水的美國西南部各州。

最近我到賭城及大峽谷旅遊，當地導遊告訴我，附近的「胡佛水壩」，在1930年代曾是世界最宏偉的水力發電站。但近年來氣候變遷、雨量不足，造成西南地區嚴重缺水，部分內陸甚至開始沙漠化，因此其發電能力大為減弱。美國政府在內華達州沙漠地區，廣建各式各樣的大型太陽能發電場、風力發電站等，來彌補胡佛水壩供電之不足。

而台積電所在的鳳凰城，每年到了夏天，氣溫可以每天高達攝氏40度。請問當地千家萬戶的空調用電從哪裡來？ 而西南各州近年缺水情況嚴重，各州政府要求其居民節約用水，連住家院子草地都被限制一星期只能澆一次水，還鼓勵民眾在院子裡多種植沙漠性植物，不再種吃水特兇的綠草地。而用水用電量最兇的台積電，建廠鳳凰城，不是也把這些缺水缺電問題，也都一併帶到鳳凰城去了？

因此，美國政府讓最耗電的「美積電」落戶在鳳凰城，豈不是「屋漏偏逢連夜雨」，給當地的供水、供電，帶來新的危機嗎？

張忠謀被蔡政府要求在大會上表達支持「非核家園」的政策，固然是不得已，但是他真心認為非核綠能足以支撐最耗電的台積電嗎？ 我想他多半是「口是心非」，不得不講出這種反核的場面話，恐怕連他自己都不會相信！

（作者為作家）

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