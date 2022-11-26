九合一選舉今天登場，中選會和指揮中心最終還是不願意讓確診者在投票日行使其投票權，估計超過6萬名民眾的權益將受到影響。台灣作為一個民主國家，但政府卻連憲法保障民眾最基本的投票權，都沒有想辦法維護。政府想得到要替原本不能投票的18歲公民爭取投票權，但怎麼就沒有想到要替原本可以投票的確診民眾保護好應有的投票權？政府究竟是「不能」讓確診者投票，還是「不想」讓確診者投票？

疫情發生至今，好歹已經超過2年將近3年，政府在疫情期間做過多少「變通」和「權宜之計」數不勝數，而如今碰到確診者投票的問題卻像是鐵板一塊，半點無法變通。早在選戰正式開打之前，民間就曾為指揮中心的存廢有過質疑：既然疫情警戒已經降級，留著指揮中心的意義是什麼？

除了每天向民眾報告確診死亡人數和解封開放的進程，指揮中心還有什麼功能？既然只是政令和資訊宣導，何必留著一個定位這麼尷尬但權力又這麼大的機構，壓在所有行政單位的頭上？從這次中選會把確診者投票的燙手山芋全推給指揮中心就知道，原來留下指揮中心還真的有大用。

因為其實確診者投票真正的問題，是選舉辦法上沒有提供提前投票、延後投票或是不在籍投票的法源依據。所以追根究柢中選會和其他政府權責單位應該早做安排的是擬定或修改相關法源依據，讓確診者的投票權益得以獲得保障。可是中選會的做法卻是拖到最後一刻，將確診者能不能投票的問題丟給指揮中心。指揮中心又不是立法單位，說起來只是和中選會一樣的行政單位。

而政府就這麼放任兩個行政單位互踢皮球，把兩個單位無權也無力解決的問題硬是拖到選前最後一刻再兩手一攤，跟民眾說「於法無據，牽涉甚廣，辦不到」。要是沒有指揮中心，這場戲還真演不起來。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※