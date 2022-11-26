這次九合一選舉，民進黨承受著巨大壓力，過程中也一直操作抗中牌，不過這次畢竟只是地方選舉，加上新冠肺炎疫情以來兩岸往來幾乎停滯，所謂的「中國因素」在台灣已經很難肉眼可見。所以，再來操作抗中議題恐怕也不會有什麼效果，外交部長吳釗燮在接受外媒採訪時，也破天荒地承認，大陸對台灣選舉的干預「不如以往選舉來得普遍」。

雖然加了很多前提條件，但這番扭扭捏捏的表態從反中大將口中說出來也別有一番滋味，這些年來民進黨慣於操作這一議題，而且屢試不爽，成為自己的選舉利器，更成為自己推卸執政失敗的擋箭牌。但是，如今的兩岸局勢已經早已不如2016年以前的熱絡，兩岸議題除了幾次重大爭議外幾乎也從大陸輿論場上消失，大陸對台灣的投資以及兩岸經貿、科技往來也已經被民進黨政府限制的毫無空間可言，在這種情況下，再來說大陸滲透就顯得過於無的放矢。

這在吳釗燮的發言中也得到進一步印證，他煞有介事地提醒記者過去大陸所謂干預台灣選舉的作法，比如提供便宜機票或者鼓勵台商回台灣投票，如今當然通通看不到了，且不論台商回去到底是不是真的會投給所謂的特定政黨，就以現在的兩岸現狀來看，到大陸的台灣人已經用腳做出了自己的選擇，他們前進大陸的熱情沒有降溫，但不會再像過去那樣熱情的參與台灣選舉。從這個角度看，與其說是兩岸關係跌入谷底，不如說是大陸前進台灣的互動跌入谷底，但台灣前進大陸的交流依然如火如荼。

吳釗燮還嘗試著為大陸的所謂這種改變作出解釋，他認為這是因為大陸忙於處理自己的國際地位問題，然後繼續腦補出國際社會因為大陸對台灣的威脅而在不斷批判大陸。大陸忙於處理國際事務這當然不假，但與國際社會的批判相反，大陸是在搶抓即將迎來的後新冠時代機遇，與周邊國家和域外大國展開新一輪的合作，從這次G20的會談成果來看，諸如澳洲、義大利等國都做出了明顯是在迎合大陸的表態，南海周邊國家也在安排訪問大陸的行程，其焦點也在於可能簽署的《南海行為準則》。

有意思的是，前不久才低調開張的立陶宛駐台代表處，後來被證實只是立陶宛經創部設立且不具備領務功能，民進黨政府製造大內宣、擴大外交成果的罪證又添一樁，這也反向說明大陸反制外國反華勢力炒作台灣議題的工作確實取得了成效。

當然，吳釗燮的這番鬆口並不代表後續的總統大選民進黨不會繼續炒作反中抗中議題，恰恰相反，民進黨無牌可用也只能繼續在這個路上走到底。但任何牌的功效都是有限的，當反中大將都找不到可以甩鍋的托詞時，就證明這個議題已逐步走入死胡同，蔡英文把反中牌用盡的後果，可能就得賴清德來承擔了。