經歷多次民意洗禮，包括3次政黨輪替，台灣早已是被國際社會認定的「全面民主政體」，蔡英文總統與民進黨將地方性的「九合一」選舉無限上綱拉抬到國安及國際層次，狂打「反中牌」、「國際牌」，在他們的心目中，個人與政黨利益絕對凌駕國家利益及人民福祉，但台灣民眾已經覺醒，以選票否定了民進黨最惡質、負面的選舉手段。

面對選情不利形勢，蔡英文最近妄言，若民進黨選得不理想，國際會猜問台灣人民是不是改變主意了，會不會對台灣的信心打折扣？其實世界各國自然對台灣會有一定看法，但不會受到地方首長更替影響。蔡英文又說，「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，以總統高度製造社會對立、分化，是反民主作為，也敗壞了台灣人良善本質。立法院長游錫說，「如果這一次選得好，習近平也不敢打過來」，以及前副總統陳建仁的「天主牌」更是幼稚、荒誕。

國際政局最新發展證明民進黨的抗中保台、親美抗中、或是國際牌只是選舉口號與工具，在現實國際政治中已經失靈。2020年，中共報復澳洲反中，限制澳洲紅酒、龍蝦等產品進口，台灣在外交部主導下，掀起力挺澳洲「自由紅酒」熱潮，但台澳關係並未因此改善。相反的，澳洲總理艾班尼斯日前在亞太經濟合作會議（APEC）公開表示，澳洲不會支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），因為CPTPP僅適用於「被承認」的國家，而非經濟體。

雖然澳方事後已向我方澄清，仍歡迎台灣申請，但歡迎申請與支持加入是兩碼事，艾班尼斯的不支持立場已昭然若揭，對台灣申請案必然有嚴重負面影響。民進黨去年選擇以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入CPTPP，本身就是自我矮化，結果仍遭到排斥，代表了至少部分會員國已有既定立場，與台灣內部選舉八竿子打不著關係。

深入檢討當前美台關係，情況更難以樂觀。在拜習首度面對面對話中，習近平宣示，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，而拜登除了重申一中政策不變以外，也表示不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」、「一中一台」，拜登政府默認了中國畫出的新紅線，對台灣問題立場更退步到柯林頓時期的「三不」政策：不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」與「一中一台」，不支持台灣加入必須由主權國家才能參加的國際組織。

在對美經貿關係上，台灣也沒有突破，美方提出的「台美21世紀貿易倡議」令民進黨政府如獲至寶，但權威《華爾街日報》卻大澆冷水，指稱這是拜登政府決定將台灣排除在「印太經濟架構」（IPEF）後，給予的「小恩小惠」，美台自由貿易協定依然是海市蜃樓。美國政府的外交及對外經貿政策有其一致性，更不涉及台灣地區性選舉，民進黨眼看抗中、親美牌無效，又打出「國際牌」只是自暴其短。

九合一選舉結束，卻是另一個動盪時期的開始，2024總統大選才是真正決定台灣未來的選舉，受到重挫的民進黨在未來2年可能採取更激進的手段，但如繼續過度操作分化與意識形態必然再遭反噬。

（作者為資深媒體人）