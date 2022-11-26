民進黨吞下難以想像的敗仗。有人說主導黨內提名的蔡英文是戰犯，也有人怪給陳時中的仇恨值產生外溢效應。但羅馬不是一天造成，當政治汙濁腐敗、昏官暴吏橫行、政策徇私瀆職、黑白道沆瀣一氣，敗選就不是單一個人或派系的責任，而是民進黨人這些年來的集體共業。

為何民進黨在此次選舉，輸到脫褲？這清楚顯示，掃除爛蘋果、教訓民進黨，無疑是此次選舉的最大社會共識。

身處逆局的民進黨，此刻必然會忙著找代罪羔羊。但其實，選民離心的脈絡既深又廣，其源頭，是這個黨被2020年勝選沖昏頭後，蔡英文以為靠著抗中保台就能金剛附體，而行政院長蘇貞昌領導的行政團隊更是霸道，視民主如無物；縱使明知所做為惡，也應拗到底，把人民當傻瓜。

蘇貞昌帶頭在立法院對立委頤指氣使，整個內閣有樣學樣，例如，當衛福部一再讓台灣缺口罩、缺快篩，護航高端擋疫苗，陳時中卻還能穩坐部長，甚至參選市長；當農委會把「班班吃石斑」跳票成「等魚大一點」，陳吉仲還是能繼續把賴皮當有趣；當陳明通被證明是假論文之師，還能德不配位主掌國安局；薛瑞元在投票前離譜放言，硬挺陳時中…，政務官醜態百出，史所難見。

面對千奇百怪的執政亂象，民怨四起在所難免，但令人吃驚的是，整個民進黨幾乎沒人提出檢討；縱使偶有自家人放炮，黨內解決問題的手段，卻是去解決提出問題的人，發動網軍抹成中共同路人，久而久之，整個黨開始變成不辨是非的鄉愿政黨。

此次選舉，民進黨的國王新衣已被徹底掀開。蔡英文辭黨主席是必然，內閣應改組，蘇貞昌必須下台。