九合一選舉結束了，與選前的大多數媒體預測一致，民進黨大敗，失去了大半江山！民眾直接用選票教訓民進黨，大力鞭笞它的欺瞞、腐化與無能。相對的，泛藍勢力頗有斬獲，一口氣囊括了3/4的縣市版圖。從這次選舉結果看來，下面的幾項訊息值得特別關注。

首先，人民作出了重要的決定，對蔡英文政府投下不信任票。同時，也對民進黨的「蔡系」投下了否決票。無論是台北市的蔣萬安、桃園市的張善政、新竹市的高虹安，以及基隆市的謝國樑；這些新人的勝選證明民意的選擇充分表明，他們不能再忍受蔡的獨裁、固執和不智。因此，不僅蔡的領導威信一落千丈，她的派系及她在黨內的共主地位也將全面動搖，面對逼宮的局面。她恐將提前跛腳，不再頤使氣指。

其次，「南綠北藍」的局面正在逐漸轉型，不論是台南或屏東，民進黨不再是勝選保證。選民絕不盲從，也不一定會被「顏色政治」所綁架。他們對民進黨的派系惡鬥、貪腐無能、防疫無力與利慾薰心，也決不漠視。這無疑敲響了民進黨執政的警鐘！

再者，在兩岸關係與國際環境劇變的大勢下，「抗中保台」已成為政治神話！老百姓期待的是兩岸和平而不是零和的對決與戰爭的威脅，更不是變成另一個烏克蘭。台灣人心知肚明，絕不能讓國際反華勢力予取予求、從中漁利。這是一次人民期待台海和平的選舉，民進黨的台獨與反中訴求，已證明根本失敗。蔡英文全心全意執行「美國第一」的任務，也已面臨空前的挑戰！

另外，年輕人的投票行為也說明，所謂的「天然獨」絕非鐵板一塊，任由民進黨帶向無知又無盡的深淵。或許他們不一定願意直接把票轉投給國民黨的候選人，但是從高虹安與黃珊珊獲得的高人氣支持度可以看出，第三勢力正是另類的選擇。同樣的，金門縣陳福海與苗栗縣鐘東錦這兩位無黨籍候選人的勝利，也說明了如果國民黨的提名不當、整合失利，大多數的選民還是會把票轉向他們心儀的對象。這對國民黨而言，無疑的也是一項警訊。

過去許多人以為，東亞世界是父權社會，對女性角色多採貶抑的態度。但時移境遷，女力崛起！在這次選舉中許多傑出的女性候選人憑藉個人實力獲得勝選，而且超過了當選總額的1/3。其中，尤以台中市長盧秀燕的領導地位備受肯定。這凸顯了台灣女性政治人物已經成為民主發展的重要指標，相對於北歐的「女性領導」，可說是不遑多讓。這是台灣政壇的重大成就，值得吾人善自珍攝！

（作者為中國文化大學教授）