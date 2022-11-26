2022年地方選舉落幕，雖然投票率偏低，但不影響下架民進黨的大環境氛圍。選舉結果，民進黨在驚濤駭浪之下，勉強守住南部4席縣市長及外島的澎湖縣；但是，從北台灣到中台灣、再到東台灣，民進黨一個縣市都沒有拿下，連原本執政的基隆市、桃園市及新竹市通通敗北，今年地方選舉結果，對民進黨來說只有一個慘字！

在選舉投票前，已有輿論拋出風向，即便民進黨在2022年地方選舉敗選，既無法預告2024年總統大選的結果，也難以打破現階段朝野政黨的權力結構，所以這場地方選舉並不重要！但是，真的是如此嗎？民進黨要是能贏，會放過任何擊敗國民黨及民眾黨的機會嗎？既然如此，會出現這種帶風向的論述，其實民進黨早已預知，在執政不利及防疫失敗等情況下，這場地方選舉猶如民眾對完全執政的民進黨投下賭爛票，目標就是要「下架民進黨！」

有論者認為，2018年地方選舉，國民黨拿下15席縣市長，2020年總統及立委選舉，民進黨還不是大勝，掌握完全執政優勢。沒錯，事實結果確實如此；但是，那是當年的人事時地物所造成，2024年總統及立委選舉的人事時地物，是否與當年讓蔡英文大勝的條件一致，恐怕非常困難。

首先，在人的部分，不可諱言，國民黨在地方選舉大勝後，黨內欲參選總統的人將伺機而動；不過，自古以來，大位從不是智取可得，再多的算計恐怕都是一場空。展望藍軍內部，2024年總統大選，唯一夠實力能下架民進黨的總統候選人，就是新北市長侯友宜！或許有人會說，韓國瑜的前車之鑒，不看好侯友宜挑戰2024。但是，藍軍支持者不妨捫心自問，侯友宜跟韓國瑜是屬於同一層級的候選人嗎？當韓國瑜被綠營硬貼上草包、無料標籤，甚至被罷免成功。綠營若照搬這套SOP套用在侯友宜身上，會有效嗎？

在柯文哲幾乎篤定參選2024總統大選的態勢下，2024年總統大選乃呈現藍綠白三腳督的競爭態勢。在第三勢力參與單一席次選舉的經驗可以發現，2018及2022年柯文哲與高虹安的勝出，第三勢力若欲在藍綠夾殺勝出，有一個重要的關鍵，就是國、民兩黨候選人中，有其中一人選情必須呈現弱勢，譬如，2014年民進黨台北市長候選人姚文智及2022年國民黨新竹市長候選人林耕仁。倘若國、民兩黨候選人均維持一定的實力，第三勢力要脫穎而出就比較困難。

由此結果推論2024年總統大選，在藍綠白三腳督的情況下，倘若國、民兩黨總統候選人均維持一定實力，那第三勢力柯文哲要當選的機會就偏低；相反地，倘若國、民兩黨其中一位總統候選人選情呈現弱勢，那第三勢力的柯文哲就有可能吃掉弱勢候選人的得票，像2018台北市長及2022新竹市長選舉一樣成功突圍。從上述的選舉經驗而論，國民黨在地方選舉大勝，能否延續到總統大選發揮「地方包圍中央」優勢，最重要的關鍵，在於候選人本身的條件！因此，國民黨派誰參與2024年總統選舉，最有機會下架民進黨、重返執政，答案已呼之欲出。

（作者為自由撰稿者）