九合一地方選舉結果揭曉，由於民眾仇恨值持續攀高，民進黨果然遭選民下架，再次苦嘗4年前敗選的苦果。在目前21縣市長選舉中，民進黨僅當選5位，輸給國民黨，最受關注的六都也大敗，尤其北台灣全軍覆沒。其實，民進黨很早就察覺民心背離，選情艱困，所以全力動員，政府官員傾巢而出，趕場輔選不遺餘力，各地候選人更是加大力度進行負面選舉，極盡所能拚場搶票，但還是無法扭轉敗勢。

蔡執政完全失敗

這次選舉慘敗應負最大責任的是蔡英文主席，她辭去黨主席是理所當然的，變成跛腳總統也是必然的。這次選舉雖只是地方公職層級，但選民普遍高度不滿其執政績效，但尚未到下架民進黨中央執政權的時機，只能在地方公職選舉中表達痛心疾首之情。

民進黨全面執政以來，在蔡蘇體制下，不但執政績效不彰令人失望，而且霸道執政，破壞民主，恣意妄為，中央權力完全不受節制，從而激發了選民的強烈反感，激發了制衡意識，決以地方政府牽制中央政府，以避免權力的繼續專斷與腐敗的橫行。

蔡英文4年前地方公職選舉即已慘敗，證明民進黨的全面執政完全失敗，不得人心，但她利用習近平有關兩制台灣方案的講話以及香港風起雲湧的「反送中」運動，大肆煽惑反中情緒，明目張膽地販賣「芒果乾」，藉以博取民眾認同她是強硬抗中的「辣台妹」，同時喚起民眾對在野黨對中軟弱甚至勾連的不信任感，結果使她鹹魚翻身，通過黨內初選並高票當選，連帶產生裙擺效應，促成民進黨立委選舉大勝，繼續全面執政。

蔡政府食髓知味，近4年來更是在反中、抗中、愛台、親美路線上大踏步前進。然而，這種失衡性的偏激政策惡化了兩岸關係，逐漸將台灣推向兵凶戰危邊緣，許多民眾深切擔憂戰爭風險逐漸迫近，多認為因為民進黨政府挑釁難辭其咎，致使其選情更加蒙上陰霾。

在內政上，蘇貞昌內閣自以為防疫成績良好，足以誇耀而攫取選票，殊不知民眾對疫情帶來的切身之痛咸有惡感，對防疫工作漏洞百出且能隱含的貪腐情事極其不滿。蔡英文主席對此懵然無知，仍堅持提名指揮官陳時中參選能見度最高的台北市長，結果他飽受防疫不力與弊端重重的嚴厲批評，但又辯解無力，還牽出更多貪腐疑雲。由於台北是首善之都，有關防疫的負面訊息產生強大的外溢效應，更重挫了民進黨的選情。另外，在經濟情勢惡化的背景下，尤其是通膨肆虐，中下階層生計痛苦，也使民進黨選情雪上加霜。年輕選民尤其不滿民進黨照顧青年的承諾全然落空，使其現實變得更加艱困，前景變得更加黯淡，民進黨流失大量年輕選票乃屬必然。

蘇內閣橫行霸道

蔡英文主席錯估形勢，又獨攬提名大權，執意提名政治素養與社會評價極差的陳時中參選，硬把比較有論述能力的林佳龍擠到新北市參選，不但失去台北市長選舉對其總體選情的引領與拉抬效應，且使林佳龍在新北面對聲望崇隆的侯友宜無計可施，只會亂罵一通，提出一些急就章而不成熟的市政規畫，根本無法與侯市長在同一個檔次上比拚。桃園市長提名過程更是一場災難，嚴重挫損選情，誠信蕩然，外溢其他選區。

蘇貞昌領導的內閣更是蠻橫傲慢，防疫政策黑箱作業，上萬人命枉死，不以為忤，又剝奪確診者投票權，蘇貞昌帶頭在立法院橫行霸道，不把立委行使職權放在眼裡。無格政務官更是無言亂語，包括薛瑞元、陳吉仲、陳明通等政務官完全無視在職務上的專業，早已成為人民眼中的笑話。在選舉過程中，民進黨受到嚴格檢驗，但無論是自我辯白或是負面攻擊，幾乎所有訴求都無法獲得認同，所有以往行之有效的招術都已失靈。

這次選舉結果證明台灣選民的眼睛是雪亮的，為非作歹的執政者終將受到懲罰，民進黨經此挫敗，蔡英文已辭黨主席，蘇貞昌更應下台。如果不能改弦更張，調整諸多偏倚的政策，洗心革面，大幅度降低仇恨值，博取民眾的信賴，則在一年多後的總統與立委選舉中，極可能再遭挫敗，痛失繼續在中央執政的大權。