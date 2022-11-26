美國擴大晶片及設備出口限制，甚至禁止美國人（包括持美國綠卡者）需經美國政府核准才能為中資企業工作，《金融時報》估計，約有200名持美國護照的人員在大陸半導體公司工作，可能多半都會選擇撤離中國。另一方面，自川普2019發布「中國行動計畫」到2021年間，已有近4000名在美國工程、電腦、數學、物理、生命科學等科研機構服務的華裔科學家，回到大陸工作。

美國把自己變成科技孤島

美國是世界頂尖人才嚮往之地，以開放、平等的觀念及優厚的待遇，磁吸全球科學家。但自2018年起，美國開始以應對來自外國的「安全和技術威脅」為理由，針對華裔科研人員和與大陸有合作關係的科研人員進行系統性調查。雖然多起針對華裔學者的案件，均以無罪或駁回告終，美國司法部今年2月聲明停止執行「中國行動計畫」，但寒蟬效應十分明顯，已有大量科研人才或返回大陸，或流向加拿大及亞洲其他國家。

《2022美國競爭法案》、晶片禁令再次波及華裔科學家，生物醫藥、半導體、人工智慧、材料科學和基礎科學等領域研究人員首當其衝。加上美國社會瀰漫的反華氛圍，使得華裔學術研究人員加速撤離。根據哈佛大學、普林斯頓大學和麻省理工學院的團隊聯合發布《身陷囹圄：在美華裔科學家的恐懼》報告，2021年12月至2022年3月，至少1400名華裔科學家離開美國科研機構，回到大陸。

與此同時，大陸科研水準和科研環境對頂尖科學家的吸引力正在提升。本月初，美國普林斯頓大學分子生物學系蒂爾曼終身講席教授赴大陸工作、美國國家科學院外籍院士、美國藝術與科學院外籍院士顏寧，辭去普林斯頓大學教職，出任深圳醫學科學院創始院長。美國加州大學柏克萊分校教授馬毅也宣布，明年起將從柏克萊留職停薪，加入香港大學，出任數據科學學院院長。

深圳為為匯聚全球人才、打造全球夢想之都，以立法形式設立人才專屬節日「深圳人才日」，在寸土寸金的深圳灣畔建設人才主題公園。深圳醫學科學院目標是建成世界頂級醫學研究及資助機構，中央更以文件保障「支持深圳探索建設全新機制的醫學科學院」，顏寧赴深圳工作其來有自。今年9月，獲菲爾茲獎的數學家、傑曼諾夫受聘深圳南方科技大學講席教授。

大陸成為亞洲人才回流地

人才之爭既是科技、資金、產業等硬實力之爭，也是制度如何對待人才、讓人才有成就感的軟實力之爭。高端人才看重的不僅是高薪重金，包括被信任的尊嚴、所認可的價值觀、利於創新的生態和利於價值實現的平台與機制。自由包容的環境才能最大程度激發和保護創新。美國製造科技孤島，放任狹隘偏見，營造不友好氛圍，必然加速人才流失。

中共二十大報告中提出「真心愛才」、「求賢若渴，不拘一格」，強調「人才是第一資源」，「聚天下英才而用之」、「加快建設世界重要人才中心和創新高地」等理念，更拔擢頂尖科技與科研人才進入領導階層。鼓勵人才制度讓大陸逐步從世界人才流出地變為人才回流地，2021年大陸回國創新創業的留學人員超過100萬人。

此外，大陸全球創新指數排名由2012年的第34位上升到2021年的第12位。《全球人才流動趨勢與發展報告（2022）》顯示，大陸人才競爭力位列全球第8。

美國科技界爆發裁員潮，推特已砍掉一半員工，臉書（Meta）裁員1萬1000人，亞馬遜也傳出計畫裁員近萬人，微軟、Snapchat也有裁員或減薪，TikTok則規畫在全球增加3000名工程師，包括新加坡及中國大陸。世界人才正從歐美向亞洲擴散，不僅因為亞洲活躍的經濟增長和科技發展潛力，更在於亞洲能從共同體角度理解競爭與合作，在思維、心態和做法上都更加開放，自然對希望有所作為的人才更富有磁吸力。台灣人才眾多，習慣朝向西方，現在是把注意力放回亞洲，開闢全新時代的契機。