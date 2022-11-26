如果只聽電視談話節目，只看網路社群平台的聲量，只看那些網紅言論的風向，沒有人會相信，九合一選舉會有這樣的結果。

然而，我不相信，這是我所認識的台灣。

投票的早晨，我在臉書寫下這樣的〈低語〉：「一如風聽見秋天的召喚，我聽見大地慈悲的聲音。踏著溫柔而安定的步伐，我遵循著善良的指引。拒絕那些口說的蜜語，拒絕那些導引的風向，我仍聽見內心的低語。為了慈悲的堅持，至少，我不曾缺席。」

我相信有許多人和我一樣。早已厭倦了那些不斷升高的兩岸衝突恫嚇，受夠了那些反中抗俄的口號，更對電視台日日狂掃的名嘴、網軍、側翼感到難以忍受。我甚至不再看電視，我只是等待，等最後用手中的一票，去表達自己的憤怒。

憤怒什麼？憤怒一個政權，可以傲慢到這個地步。總統可以將自己的升等論文蓋起來，甚至疫苗採購合約，都變成30年的機密。請問這樣的總統如何教育我們的孩子說：公開透明是民主政治的基本倫理？更過份的是，當林智堅論文抄襲案發生時，台大以學術倫理原則，組成教授加以審定，最後判定了論文抄襲成立；但蔡英文一如對自己論文的掩蓋一樣，想用政治權力掩蓋事實，發動民進黨和所有網軍側翼，同聲宣告相信林智堅。與台灣大學為敵，對學術獨立橫加干涉，對知識價值毫無尊重。這樣的權力傲慢，如何讓人不生氣？

更難以忍受的是陳時中與防疫指揮中心。在台灣最需要疫苗的時刻，佛光山、慈濟、民間慈善團體都同聲發願，一起出力捐助疫苗，這個政府就是拒絕，只為了掩護高端疫苗壟斷台灣的疫苗供應。想到日日有人因病受苦，民間哀哀求救，聞聲救難的慈善團體也要出手，這個政府卻擋在中間，不讓疫苗進來，也不讓救苦的人間菩薩出手。這樣狠心冷血的政府，我如何能夠原諒？

我當然知道佛教「放下屠刀，立地成佛」的道理，但如果苦難之血未乾，他就抹著吃人的嘴來邀功，拿著巨資來大發選舉財，我們如何承受？孔子說的「以德報怨，何以報德」。在慈悲面前，我們怎能放任邪惡橫行！

然而善良是無聲的，慈悲是軟弱的，公理是無從自辯的。因為所有網上的聲量，都被他們收買的網軍占據了；電視的言論，被那些用錢收買的名嘴霸占了；撲天蓋地的抹黑抹紅，漫天滿地的造謠攻訐。最後，民間無聲了，善良無聲了。人民只剩下最後的那一點點，一點點人權，叫做選票。

民主原來只是這樣。用沉默的力量，去投下手中這一票，去表達無聲的憤怒，去堅持最後相信的那一點點價值，去給傲慢者以教訓。是的，如果不是這選票，誰會再低下頭，看見人民的臉，看見受苦的容顏？

然而，民主必然會導向正義嗎？掌權者往往不能免於權力的誘惑，愈形自滿傲慢，不再感受到民間的苦難。當權力的峰頂被利益包圍，變成分肥分贓的肉桶，當公平正義的價值消失不見，當民間哀哀無告，而掌權者仍揚揚自得，民主是不是人民最後自救的堡壘？我們能不能像今天早晨這樣，用一張選票，去教訓一個傲慢到忘乎所以的政權呢？

人性總是有各自的偏執，民主不正是在各種人性的缺點之中，試圖找出平衡嗎？但如果人性集體要走向愚妄無明，誰能阻止？我們的民主，能不能渡過一次又一次的考驗？我們手中一票，是不是能常保清明理性呢？

這將是長遠的考驗。因為即使是老牌民主國家如美國，也在新的網路時代，考驗其公民的素質與民主的實踐。民主課題是21世紀永恆的難題。這一次，台灣人民做出了選擇。那慈悲的低語，沉默的善良，力量超出想像。

（作者為作家）