這次實習有幸來到了美麗的蘇州。以前我對蘇州的印象只停留在那些描寫蘇州園林的課文，還有那句著名的「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」詩句之中，未能當面領略過蘇州的美麗。這次，我們乘車經過長江之後，蘇州越來越近了，地勢趨於平緩，夕陽漸漸顯現，花香隱隱飄散。放眼望去，沒有連綿不絕的山，只有一塊平坦的大地。視野沒有了桎梏，可以一直看到水天相接處。

來到姑蘇古城，最直觀的感受就是這邊建築保留得十分好，沒有太多的高樓大廈，後來在聽講解時才知道是為了能夠有最好的觀景體驗，所以周邊建築有限高。蘇州園林聞名天下，短短幾天，我們也走遍了這些著名園林。在我看來，蘇州園林的魅力在於，無論遊客的多少，我們總能找到一個屬於自己的地方，安放浮躁的心，靜靜地感受周圍的美好。拙政園遠香堂前的荷葉香，與誰同坐軒上明晃晃的水紋，各式各樣的花窗和門洞，眼中不斷變化的景致，腦中不斷想像的四季。蘇州的藝不止在於聲音，縈繞在耳間；不止在於詩詞，滴落於筆尖；更不止在於建築，輕易不顯現，還有羨煞旁人的生活方式——園林就是一種生活方式。蘇州建築的低矮、道路建築比例的闊大、交通的慢緩，甚慰緊繃的神經。

蘇州園林。（作者提供）

我在校內難以接觸到外部職場工作的環境，而在明基電通的實習恰好彌補了這一點。它拓展了我認識社會的角度，不斷發現自我全面成長的欠缺部分。實習過程中，我在公司輔導員姐姐的的細心幫助下，積極參與公司產品分析、宣傳工作，注意把書本上學到的傳播學知識對照實際工作，用理論知識加深對實際工作的認識，用實踐驗證所學的傳播學理論，探求日常宣傳工作的本質與規律。新媒體推廣所涵蓋的業務範圍廣泛，如何在快節奏的競爭行業中拔得頭籌，根本沒有我想像中的那麼簡單。實習裡的種種工作都在開拓我的眼界，也更確定自己的就業方向。這是第一次在課堂之外的地方，真正實踐了課本上的理論知識，結合了多門學科的專業，讓我看到完整的新媒體生態鏈最真實的情況，也開始反思自己的未來，是否能夠在如此快節奏的行業生態裡闖出一片天。實習生活雖然短暫，但內容充實，工作節奏快，我收穫了很多。通過本次實習，我對新媒體推廣的工作有了深層次的感性與理性認知。

從台灣到大陸，從懵懂到成熟，從初學乍練到獨當一面，都是這個月的歷程，這是一筆難忘的寶貴財富。這個暑假之前，蘇州還只是地圖上的一個地名；現在，蘇州是一頁精彩的實習履歷，是不一樣的生活閱歷，是一段初到這裡在新視野下的新發現……蘇州的美景令人留戀，蘇州的科技令人驚歎，蘇州的包容令人溫暖。在蘇州實習的日子裡，我還結交了許多同在大陸的台灣朋友，很幸運可以在這座充滿人情味的城市與他們相遇。

這趟築夢蘇州之旅，讓我更確定自己前進的方向！希望的種子在這裡播下，夢想將在這裡茁壯，等待結成果實的那天已經不遠了。雖然實習的時間已經走到了最後，但是，希望以後有機會還能再與蘇州結緣。（張瑄育/南京師範大學大三在讀台生）

（本文來源：中國台灣網）