民進黨由開始的不當提名，地方的弊案叢生，執政官員不當飲宴和黑金掛鈎，到「抗中保台」策略失靈，全都是民進黨把自己打敗的証明。

身兼民進黨主席的蔡英文總統，主觀意識很強，這次摒棄該黨原有的初選制度，由她親自出面徵召各市長縣長候選人，違背她的「謙卑、謙卑、再謙卑」政治口號，完全不尊重多數決的民主原則，所以有了「小英男孩」暱稱，結果她徵召的主要人選，全部落選，一葉知秋，蔡英文要負敗選的最大責任！

這次九合一選舉，就在揭露候選人的學位抄襲真相後，拉開了序幕，註定是場激烈的負面選舉大戰！

負面選舉固然不好，但卻從中可以檢驗候選人、檢驗政黨、檢驗原先縣市長的政績，這個作用今年發揮得淋漓盡致！

原新竹市長林智堅是「小英小孩」，不走正道，一開始就臨時起意想把新竹縣市合併為「第七都」，方便他能續在大新竹選舉，由他原老闆柯建銘在立法院鼓動風潮，但此案受到極大阻力無疾而終，改由蔡英文主席徵召林到桃園市參選市長，蔡將提名當成兒戲，她的私心註定了失敗的格局！

尤其在林智堅爆出論文抄襲時，蔡從頭至尾全力挺林，簡直是非不分，巔倒黑白的橫蠻，教人不敢相信。

然後兩位「五星級市長」鄭文燦及林智堅，又連續被爆重大施政弊案，公共建設任意倍數增加預算，由特定廠商承包，完工的公共建設又呈現出豆腐渣工程，為什麼國民黨執政縣市沒有同樣現象，也沒有勾結黑道購地套利現象，所以選舉失敗早就種下了敗因！

隨後又爆發了內政部長及高階警官，連續參加黑道經營的「八八俱樂部」的不當飲宴，已到了目無法紀的地步，竟然行政院長對此暗黑現象，也完全沒有作為，所以民進黨的醜陋行為，逼使選民作出了正確的選擇！

尤其競選的最後一天，蔡英文還號召選民加入她的「台灣隊」，繼續販賣她的「抗中保台」路線，她完全沒能察覺在拜習會後，國際間的和解氣氛。愚弄台灣民意莫此為甚，所以當她高喊：支持她徵召的人，就是支持她。如今全民以選舉結果打她耳光，她的總統職位提前跛腳，就是必然！

所以這次選舉雖說是國民黨的勝利，不如說是民進黨被自己的腐化打敗了！

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