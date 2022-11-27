九合一選舉各縣市的開票結果已經揭曉，各個縣市長當選人，大致符合十多家民調中心選前長期調查分析後的結果。這些民調單位都是有其知名度，而且是擁有悠久歷史和具公信力的組織，例如蓋洛普、台灣民意基金會、TVBS、美麗島電子報、ETtoday新聞雲等等。

這次的選舉，筆者從9月中旬開始即廣蒐各家民調結果數字，並在電腦上製作表格，詳細登錄每次的數字、資料來源、調查人數、有效樣本、信心水準、抽樣誤差、抽樣方法（網路、住宅電話、手機）等數據。因此民意調查是一既費時又非常嚴謹慎重的工作。

從各家民調結果，發現一非常不可思議又好笑的事，那就是某家曾號稱是「全台發行量最大報紙」，它的民調結果居然是「獨樹一幟」，與其他民調中心的結果大不相同。例如該報11月14日的封關前民調，陳時中的支持度是34.80%，而蔣萬安是28.71%，兩者相差了6.09個百分點；而該紙媒早於9月5日的統計就是陳時中30.13%、蔣萬安22.97%，與開票結果大不相同。

通常越接近選舉投票日期所做的民調，會越接近投票的實際票數。然而上述這家紙媒的調查差距竟是如此的誇張離譜，這不得不讓人懷疑它的居心究竟何在？這與眾人皆知的1450網軍及側翼又有什麼區別？不都是在「帶風向」及企圖誤導讀者的認知嗎？

新聞工作是一良心的事業。從新聞系學生求學開始的第一堂倫理課，教授們都會告誡學生要能「秉春秋之筆、明善惡之辨」。指鹿為馬、顛倒是非只能騙的了一時，且早晚會被揭穿。上述紙媒曾被揭發有30%的報量是贈閱的，同時根本就沒有常設的民調中心；因此曾被董姓資深媒體人戲謔，「民調中心只有一個人在編數字而已」。

現在選舉已經結束，不知道上述這家媒體是否會做出內部檢討，對社會大眾做一說明，為何會一再犯錯？須知讀者的眼睛是雪亮的，錯誤且離譜的報導，不僅會喪失讀者的信任與不屑，報紙贈閱的再多，也只是廢紙而已。

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