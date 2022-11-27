蔡英文因為九合一選舉慘敗宣布辭去主席一職，民進黨僅勝選台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣以及澎湖縣，對比先前選舉造勢喊出「給全世界正確訊息」才能更支持台灣，從販售抗中保台的「芒果乾」到上架國際支持的「舶來品」（優越感）全然失效，也印證了「台派民主」的畫地自限。

所謂「台派民主」就是基於「仇中主義」，並由對外「台灣價值」和對內「自我認同」所共構的民主制度，卻不代表支持言論自由以及多元主義，最終導致一種世襲傳承的民主獨裁；蔡總統認為敗選是人才養成與地方深耕不夠，直指沒有突破地方政治結構，卻忽略了自身的執政空泛。

回顧2020總統大選，民進黨大量販售「芒果乾」獲得「仇中主義」的能量，挾香港反送中議題，也讓蔡總統以817萬高票連任；如今面對九合一大選慘敗，想要主打「舶來品」營造「國際剿共」卻失效，沒讓烏俄戰爭成為賣點，迫使蔡總統終於認清在民意前政黨是渺小的。假如「台派民主」人士再將台灣九合一選舉結果解釋為中國習近平的勝利，企圖在價值與認同的本質上「政治正確」，即便蘇貞昌最終辭去閣揆或是內閣改組，民進黨恐怕依舊視而不見聖經《啟示錄》的未來預警。

「台派民主」的畫地自限已經圖窮匕見，作繭自縛，無法看出執政空泛的根本原因，只會檢討選舉技術的人才結構，恐讓九合一不只是民進黨的最後審判。

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