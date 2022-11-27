民進黨祕書長林錫耀敗選致詞時，針對側翼網軍引起人民反感的質疑，林錫耀表示，「側翼網軍都不是民進黨主要成員」。這是民進黨首度承認確實有側翼網軍存在，只不過這些躲在鍵盤後無惡不作的打手，不是「民進黨主要成員」。那麼網軍是那些人？和民進黨之間的關係是什麼？檢調應主動約談林錫耀。

民進黨大潰敗，提名辦法本身雖然經過黨內程序授予黨主席蔡英文獨攬大權，無奈小英男孩、小英女孩紛紛敗下陣來，蔡主席引咎辭職自是符合慣例也在情理之中。然而祕書長林錫耀找「戰犯」卻扯出「側翼網軍都不是民進黨主要成員」，是或不是、主要或不是主要成員，看來林錫耀知之甚詳，就應該和盤托出，檢調萬萬不可裝聾作啞，也不可裝睡叫不醒。

前有網軍楊蕙如和謝長廷關係被法院認證過了，近年輿論沸沸揚揚批判的還有反串大陸網軍攻擊疫情指揮中心的民進黨社群中心副主任楊敏的夫婿林瑋豐；以及施暴立委高嘉瑜的網軍頭目林秉樞和段宜康及一眾民進黨立委、市議員的複雜關係；甚至選前被市議員徐巧芯逮個正著的無良公關公司與陳時中競選總部關係從未釐清。這些是否符合林錫耀說的「側翼網軍都不是民進黨主要成員」？那麼還有誰？

林錫耀是操盤大選的負責人，現在有必要把這群網路惡霸揪出來，不能像早前民進黨發言人顏若芳回應「林姓網友不是民進黨黨工，更不是受僱於民進黨」敷衍了事，連與黨工幹部是配偶關係，有沒有業務關係都說不清楚，讓禍國殃民的網軍無序滋養壯大變得難以收拾，民進黨大敗是自食縱容、包庇的惡果。

台灣有天才IT大臣、數位發展部長唐鳳，旗下元宇宙高手如雲、預算銀彈無虞，正牌的台灣國家隊兵強馬壯如斯，區區幾個冒牌網軍，檢調若查辦不出來就是愧對全國納稅人。

更諷刺的是，民進黨在選前兩週還開過「民進黨反奧步」記者會，整理出「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」10大奧步。對照林錫耀的敗選說法，豈不就是做賊喊抓賊，檢舉獎金最高1000萬元，林錫耀這次忘了再次提醒選民踴躍自行蒐證、提出檢舉，殊為可惜。

台灣人民唾棄網軍暗黑勢力，民進黨打論文抄襲烏賊戰、抗中保台抹紅戰，網軍帶風向、攻擊競爭對手盡使奧步，敗選被下架也只是剛好而已！

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