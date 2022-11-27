長久以來，男女平權的聲浪已經成為顯學，雖然無法盡如人意，但逐漸消除「男尊女卑」的刻板印象是可以期待的。然而在這一個奮鬥的歷程中，個人覺得「婦女保障名額」是一個值得思考且應該嚴肅面對的問題，更具體的說，個人認為廢除婦女保障名額才能回歸實質男女平權，尤其當廢除性別比例原則的想法浮上檯面之後，如果可以引發更正面的思維與討論，那對台灣民主政治的發展絕對是利大於弊的結果。

我們看到，早在1946年制憲的時候，就已明文規定：「各種選舉，應規定婦女當選名額」，之後許多婦運團體紛紛爭取相關權益，尤其婦運健將彭婉如在1994年就努力推動修正黨綱，訂定四分之一婦女保障名額，到了1999年，在修憲遊說行動中，婦女團體省思到「保障名額」的確違反民主精神，於是由「性別比例原則」替代原本的策略，希望能夠追求更具體的性別平等訴求。

在這樣的發展過程中，我們看到婦運先進的努力與自省的思維，確實值得肯定與讚許，但是我們也看到，到目前為止，透過保障名額上任的女性少之又少。具體而論，2018年因婦女保障名額當選的女性議員只有4人，佔比僅0.44%，新北市議會甚至已經連續三屆沒有任何一名議員因婦女保障名額當選。也就是說，婦女朋友參與選舉在沒有特殊保障的情況下，成績已經十分的亮眼，也讓婦女保障名額變成是錦上添花而不再是雪中送炭的制度。

從另外一個角度看，婦女保障名額本身就是一種時代變遷過程中的必要之惡。因為在男尊女卑的社會傳統中，必須要有更大的誘因才能吸引優秀的婦女參與政治，進行更多的改革，雖然這是一種保障，背後卻可能有將婦女當成弱勢保護的動機，從歷史發展的角度看是必須的，但是在這一個追求實質男女平權的社會中，個人認為是可以摒棄的，更何況過多的保護只會讓女性的努力與成就顯得黯淡。

其實在政治上，女性的表現已經不輸給男性，只是長期在以男性思維為主的環境中，女性總是願意以順從來代替反抗，雖然讓我們覺得不捨，卻更希望這些女性的政治人物可以更勇敢地說出自己的需求，讓實質的男女平權理想可以早日完成。

婦女保障名額是一個政治發展過程的圖騰，是我們這個男尊女卑社會的歷史印記，如今在女性自主意識提高，女性教育程度提升與女性專業能力獲得肯定的年代中，更應該將這樣的制度送進歷史，畢竟在一個立足點平等的政治競爭天平中，反而更能凸顯女性的努力與能力，即使現在有性別比例原則，但總覺得是多此一舉，畢竟民主是要往前進的，相信以我們的政治環境與女性的實力，擺脫這些隱形的保障，還是可以創造出屬於自己的一片天！（作者為正修科技大學通識中心教師）

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