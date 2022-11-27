民進黨九合一選舉大敗，是創黨36年以來最差紀錄，主席蔡英文請辭黨魁，卻慰留行政院長蘇貞昌以確保「蔡蘇體制」政權穩固。蔡著眼個人及政黨私利，顯然沒有深切反省敗選成因，蔡總統應立即懸崖勒馬撤換蘇貞昌，才能在最後任期擔負起全民總統的責任。

民進黨英系全面操盤大選卻大敗，民進黨各派系勢必群雄再起，追討戰犯。蔡英文選後第一時間辭去黨主席是必然之舉，但蘇貞昌也隨之請辭閣揆，政治表態意味濃，蔡當下決定「蔡下蘇留」，就是要避免後小英時期提早陷入「跛鴨總統」危機。

不過，權宜之計恐無法壓制黨內異音，綠色友誼連線的立委何志偉已開炮，點名英系的「洪氏兄弟」洪耀福、洪耀南，以及前國策顧問黃承國「黑道入核心， 難怪選情核爆」，洪耀福也反嗆何才是民進黨的敗類！一場茶壺內風暴正在升溫。

尤其民進黨此次不再連任的五星市長鄭文燦、林智堅，以及林右昌全都掉棒，只有潘孟安勉強交棒，這些民進黨中生代1個月後若沒有出處，政治生涯恐到此結束，蘇貞昌此刻不走，不僅「輔選敗臣聯盟」無處可去，也卡住中生代的下一步，讓隨之而來的2024總統黨內初選增添變數。

從大選結果及投票率低來看，國民黨拚連任的縣市長都獲得民眾肯定，反而是民進黨交棒徹底失敗，顯見中央執政問題大於地方施政成果，且蘇揆霸道執政，縱容派系介入媒體，嚴重破壞民主及打擊言論自由，更是激起年輕人和中間選民反彈。

蔡英文敗選後，執政必須更虛心以對，但若續用戀棧的蘇內閣，全民只能繼續下架民進黨。