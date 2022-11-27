九合一選舉落幕，民進黨雪崩潰敗，寫下創黨36年來最慘紀錄。蔡英文宣布辭去黨主席，為敗選負責，但她以國內外情勢險峻為由，需要穩定內閣為由，慰留蘇貞昌，蘇則允諾堅守崗位留下來繼續推動各項政務。同時，民進黨內部檢討敗選責任，聚焦「林智堅一人毀兩都，黨放任側翼出征」，重砲轟擊英系要角。

民進黨敗選，蔡英文專擅提名，固然難辭其咎，但，民進黨潰敗關鍵還在於新冠疫情蔓延以來執政失能失格，貪瀆欺瞞。實際執政蔡總統無須負責，僅僅辭去了不負實際施政責任的黨主席，卻慰留失能失格的蘇貞昌繼續推動各項失政？也就是說蔡總統闖的禍，找分身蔡主席來負責。這和「陳教授闖的禍，陳局長不需負責」的政治人格分裂邏輯，豈不同等荒謬？

民主政治即責任政治。內閣制的執政黨，黨魁即總理，兩者合體，執政黨選舉失利，黨魁辭職為失政負起責任，等同於總理辭職。台式民主則不然。總統直選，行政院長任命無須經過國會同意，而民選的縣市首長卻須聽命於總統任命、且無民意基礎的行政院長及各部會首長，縣市首長選舉時，各候選人卻得為中央的錯誤施政辯護，甚至負起責任？選舉失利，負實際決策和施政的總統和政院院長無須負責，僅須由黨主席辭職負責？責任政治錯亂，莫過於此。

至於暫代黨主席或新選黨主席，本無實權，無力督導實際掌控政權的總統改弦易轍，探詢新民意，如此責任政治，豈不形同兒戲？況且，暫代或新選的黨主席，不論派系背景如何，只要戀棧或仰望權位，定然捲入下一階段的派系鬥爭，責任政治墮落為鬥爭究責，惡性循環不已。

此外，此次選舉附帶的18歲公民權公投，其實是將立法院已通過的憲法修正交付公民投票複決，由於公投結果同意票未達961萬的門檻，修憲複決案未能通過，修憲宣告失敗。理論而言，公投複決案未通過，等同於全體公民對立法院的決議投下了不信任票，表示現有的立法者不足以代表民意。

然而，立法院完全不需要對複決公投的失敗負起任何責任，責任政治錯亂，又一例證。既然複決權公投，徒具形式，重大憲法修正案何不乾脆直接交由全體民意決定之？而此次選舉投票率創下新低，似乎也戳穿了公投綁大選有助提高投票率的迷思。

選舉期間甘以上駟之姿對壘中駟高虹安的民進黨立院總召柯建銘，選後臉書訴衷腸表示，「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒」，對照蔡英文的辭黨主席、慰留蘇貞昌等一連串的動作，顯示了蔡蘇政權無視民心向背的高傲，也預告了民進黨腥風血雨的派系鬥爭，即將開鑼！

責任政治已成泡沫，民進黨忙於鬥爭卸責時，誰還顧得老百姓期盼兩岸和平、繁榮安康、家家和樂的卑微心思呢？

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