九合一選舉結果，民進黨敗，國民黨勝。敗勝之間有些現象值得觀察，並可從中得到一些經驗與教訓。

民進黨之敗，主因在一顆老鼠屎搞壞一鍋粥。當然這「一」字只是形容詞。在民進黨的候選人中，就有先前退選的一顆，之後選舉中的一顆，更嚴重的是粥邊那些無數顆。例如陳吉仲、薛瑞元、陳明通等，更是把這鍋粥搞混了，還搞到臭氣沖天。

主其事者是否英明，端看其是否能善辨什麼是金香玉，什麼是老鼠屎；如果顛倒本身就是一顆老鼠屎，最終還會成為一隻過街的老鼠。這次選舉民進黨的鐵票區顯已鬆動，國民黨在高雄保住了基本盤，台南只有5萬票以內的差距，而屏東還更差一點翻盤。這些都說明對民進黨的民怨之深，也顯示地方包圍中央的態勢已隱然成形。

蔡總統的退選聲明，照樣念稿，照樣小和尚念經，照樣無血無目屎。這種表情是對817們的無情傷害，這種傷害要比她把這次選舉說成是對她的「信任投票」還要嚴重。此一嚴重性不但大大打擊了蔡的威信，也給這些死忠有著「熱臉貼了冷屁股」的感受，被深深「放捨」的沉痛。

國民黨嘗到了久已不知其味的甜美果實。為免被勝利沖昏了頭腦，筆者要提出建言，破除「鐘擺效應」的魔咒，從現在起就要做到下面幾件事：

首先是「宜將剩勇追窮寇」，絕不可以「心慈手軟」，更不可以讓民進黨有「打斷手骨顛倒勇」的機會。從今天起改「教訓」為「誘導」，全方位的製造讓民進黨高官有犯錯、犯傻、犯混的機會和空間。

繼續讓小英照本宣科的念稿，讓蘇貞昌在立法院齜牙裂嘴、氣極敗壞，讓「陳局長」和「陳教授」鬼打架，繼續讓陳吉仲和薛瑞元在台上大放厥詞，目中無人。甚至還要鼓動另外一些大小老鼠屎群起效尤，以他們為標竿，繼續在那鍋粥裡「翻江倒海」，而千萬不要雞婆到要予以「指正」、「糾謬」或「教訓」。

從今天起，國民黨要真正的整軍經武、枕戈待旦。2024大選提名時，千萬不要再有「捨我其誰」的妄誕，而要有「相忍為國」的揖讓。這次選舉印証了一個事實，就是「對執政者的冷酷無情，才是人民成熟的象徵」。對這樣已趨成熟的民意，國民黨千萬不可將之視若無睹，而要倍加珍惜與發揚。

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