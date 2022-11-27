昨天，蔡英文心不甘情不願的向台灣的選民訴說敗選的心聲，但她沒有透露半句兩岸問題。作爲一個從政多年的工作者，我們面對民進黨慘敗然後要大聲的說：「笨蛋，你的敗選主因在兩岸。」

我們深度想想，民進黨不承認九二共識，更視「一國兩制」爲妖魔，結果不斷舔美向他們乞求般的狂買武器，結果呢？台灣危機節節升高，天天處在兵凶戰危中，年輕人怕上戰場，更怕從4個月的兵役延長到1年甚至2年，由於「抗中保台」，台灣的領空沒了，領海沒了。天天有戰鬥機在天空盤旋。

我們換個角度，轉向到大陸，我們以中國人和中國人商談和平，不必花那麼多的錢向美國買武器，兩岸的經貿往來只會越來越旺，農產品的往來更是絡繹於途。最近最受人詬病的中斷的小三通，必然也恢復了。年輕人不要當兵，也不必教召回營，我們可以享受跟大陸所有的邦交國互動來往。台灣有更多的貿易和各種的互動紅利，我們要有尊嚴地面向大陸好呢，還是卑躬屈膝面向靠不住的美國呢？

上一波的選舉，民進黨以抗中保台起家，但是這次完全失靈，反而讓全民甦醒過來，真是「水可以載舟，也可以覆舟」，我們形容民進黨「成也抗中保台，敗也抗中保台」一點也不為過。現在蔡英文已成爲跛腳的總統，而且辭去黨主席後，黨內必一片混亂，但是這時候洋洋得意的國民黨，可別高興的太早，昨晚朱立倫在勝選致詞的四個字，那就是「無私無我」，天佑台灣要祈禱實踐這四個字。在2024年大選時，千萬不要機關算盡把朱立倫自己的名字放在這個籃子裡。

國民黨千頭萬緒的事情還很多，但是更重要的是趕快從現在起，透過各種方式大做2024國民黨總統提名的民調。而且還要有一套遏阻無法無天的1450網軍和側翼、以及綠媒名嘴的抹黑抹紅。

台灣同胞快快醒過來，快快邁步走向「和中」和「親中」，商討兩岸和平邁向「憲法一中」的台灣長治久安，讓台灣人民從此在2024年之後過着安居樂業、幸福美滿的日子。

總之，這次民進黨敗選的主因在兩岸，以及兩岸所衍生出許許多多的社會和經濟問題。舉個例子，過去民進黨大量的駛出了年輕人返鄉投列車，可是這次完全沒有，因爲蔡英文執政下，年輕人族群低薪沒有改善，尤其怕上戰場送死。

這對有意角逐2024的柯文哲也是一面鏡子，再說大陸鋪天蓋地的2027年統一時間表，切切不能再像鴕鳥一樣，而且要明察秋毫時間已在大陸這一邊。這次民進黨勝選的高雄、台南將可能成爲和統不成，而成武統的破口，這都是作爲2024競選台灣總統不能不面對的最嚴峻的課題。（作者為前立法委員）