代議式民主的真諦是選民透過選票來產生代表，選前聽政見，連任或延續則看政績。選民要判斷是否江湖術士天花亂墜，除了要看候選人的人品，還端賴背後的政黨是否能約束從政黨員。這回九合一選舉是地方選舉，雖然並不決定中央政權的遞嬗、及國家領導人，由於涉及後蔡英文時代的政治板塊可能變動，還左右民進黨內派系權力競逐及分配的洗牌，儼然就是總統大選的前哨戰。

誠如美國前眾議院議長奧尼爾（Tip O’Neill）所言，「所有政治始於地方」（All politics is local），除了說地方政治攸關百姓日常生活，更重要的是政客必須經過繁雜的地方事務洗禮，不斷地面對黨內提名的挑戰、及黨外選舉的歷練，才有可能成就一個知名的全國性政治人物。套一句政治學用字，地方應該是人才甄補的根源，特別是尚待與選民建立政黨認同的新政黨。只不過，由於蔡英文此番主導各地的黨內候選人，儼然把九合一選舉無線上綱為政權保衛戰。

在最後關頭，小英御駕親征，聲嘶力竭吶喊這是她個人的信任投票，至於民進黨候選人，不約而同強調朝中有人好辦事。問題是，要是對於地方有益的發展建設，應該不分朝野才對，如果是自己人就挹注源源不斷而來、不斷追加預算，不免讓人質疑政策規劃的能力，更不用執行過程的弊端百出；相對地，要是只認政黨顏色、黨同伐異，選民心中自有一把尺。

民進黨在中央是執政黨，具有行政資源的優勢，原本可以好整以暇，只不過，由上回九合一選舉重挫以來，僅管因為「習五條」、及「香港送中」，蔡英文得以獲得八百一十七萬票連任，卻因為疫苗採購疑點重重，甚至於有派系角力的痕跡，預期選民的反撲巨浪剉咧等。大體而言，民進黨採取三叉的選戰策略，大戰略是複製「抗中保台」的哀兵策略鞏固基本盤，試圖讓深綠選民含淚投票；接著是鴨子划水，透過百工百業來驗收割喉、拔樁、及綁樁的成效。

再來是千方百計壓低投票資格，包括海外僑民除籍、台商小三通返鄉、國軍官兵留守、及確診者的投票權。最棘手的則是中間選民、及年輕選民，由於不像四大公投案可以運作為藍綠對決、讓他們可以認為事不關己而意興闌珊。儘管有十八歲公民權複決公投，民進黨故意淡化，試圖將意識票、及利益組的比重表面張力化。最廉價的消極動員方式是潑髒水，讓不關心政治、或是涉世未深的選民相信，原來天下烏鴉一般黑。

由李登輝、陳水扁、馬英九、到蔡英文，中央政府的政權轉移主要在對前者的嫌惡，傳統縣市長選舉則著眼於地方派系的拉攏。除了少數縣市，連任者大致上是西線無戰事，唯有台北、桃園、及新竹有接棒的課題。儘管大家都有市政白皮書，基本上是蕭規曹隨，能打的是候選人、及建設弊端。

首先在暑假上場的是論文抄襲戰，針對的是國民黨高雄市長候選人柯志恩所謂「自我抄襲」，沒有想到火燒屁股到民進黨桃園市長候選人林智堅，接連兩個碩士學位被撤銷，只好陣前換將鄭運鵬。至於民眾黨新竹市長候選人高虹安的博士論文、資策會為虎作倀、慣老闆、捐納等等疑雲，司法程序緩不濟急，重點不在真相，只要有一些選民裹足不前，烏賊戰術就奏效。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

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