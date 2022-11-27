前不久在網路上看到一個視頻「撩漢鼻祖——鄧文迪」，覺得很有意思，便把它傳給我的一個群組，並附上一句話「我最佩服的女人」，這個群組都是一些老朋友，平常一般對於互傳的新聞和視頻都不會有什麼反應，頂多就是點回一個「贊」，而鄧文迪的這個視頻卻引發極大的反響，真是有點意外。負面評價的有：「這樣的人讓你佩服，我真是無語了」，「不要臉，天下無敵」，「把小三捧上天，笑貧不笑娼」，「醜人多作怪，她這個長相，要的人不多」，「高能力，高智慧，做壞事得心應手」⋯⋯。正面評價的有：「因為耀眼，所以遭噴」，「狼一樣的眼睛，豹一樣的身體，虎一樣的貪婪，獅一樣的吼聲，男人在她面前只有投降的分」，「雙商極高的人，想學都學不來」⋯⋯。

鄧文迪，祖籍廣東，1968年出生在山東，成長在江蘇，其他有關她的生平，就不再在此囉嗦了，因為對她有興趣的人可能比我更淸楚，對她沒興趣的人，再談下去會覺得無聊，就此打住。綜合各方的反應，筆者對於鄧有以下的看法：

1. 鄧臉上的顴骨特高，丹鳳眼，竪眉，看起來很不舒服，尤其是她的身高175，比中國男人的平均身高169高出了整整６公分，嚇壞了一大半中國男人，所以説「她這個長相，要的人不多」這句評語，筆者基本上完全接受；可是，西方人的審美觀跟我們大相逕庭，好萊塢女星劉玉玲就是以這種臉型而走紅，再看看迪士尼卡通「花木蘭」的造型也是如此，所以鄧憑她這張臉，在西方可以「老少咸宜」！

2. 關於評語中的「做壞事，得心應手」，筆者有不同的看法。看鄧的一生，直到現在，她唯一對不住的似乎只有一個人，那就是她的師母切瑞太太（Mrs.Cherry），這也要怪切瑞太太自己馭夫無術，引狼入室，讓老公有機會在家中搞小三；至於切瑞先生最後被甩，也是咎由自取，老牛吃嫩草，如果要算他和鄧之間的賬，可能切瑞還佔了便宜。甩掉切瑞之後，鄧馬上就攀上了沃爾夫（David Wolf)，兩人同居，最後沃爾夫資助她上耶魯，「一個願打一個願挨」，各取所需，分手時兩人似乎都很愉快。鄧能夠釣到像梅鐸（Murdoch）這樣的大魚，光憑她的姿色是絕對不夠的，她必須有過人的智慧和勇氣才行，因為梅老頭以奸詐狡猾聞名，對人處事步步為營，鄧能夠在老虎嘴中拔牙，這種本事，除了「佩服」，我們還能説啥？鄧能夠踩在3個男人肩膀上往上爬，才有了今天的地位和財富，那3個男人對她都毫無怨言，為什麼大家硬要說她做了見不得人的「壞事」？

3. 據說，鄧在加州北嶺州大唸書的時候，課餘時間她還在ESPN當翻譯，又在李寧的公司做推廣工作，而門門功課都能保持A，布萊克（Daniel Black）教授在她的推薦信中用「super student 」描述她。鄧在耶魯大學唸MBA時，成績依然名列前茅，格騰教授（Jeffery Garten）在她的推薦信中用「精力充沛，學習努力，十分迷人」形容她，畢業後到香港，馬上在Star TV找到一份小主管的工作，年薪高達８萬美元（初出社會的年輕人，在二十多年前能拿到這樣的高薪，可以説是鳯毛麟角，屈指可數）；Star TV是梅老頭屬下的機構，為鄧日後釣大魚放下了長線⋯。由兩位教授對鄧的推薦信可以看出，一個人成功必須自己付出努力，對於鄧年輕時的奮鬥精神，除了「佩服」，我們還能說啥？

4，鄧文迪與梅鐸之間的婚姻關係維持了14年（1999-2013），其間有兩件事情值得一提：第一件事，鄧在2001和2003年，用梅老頭的冷凍精子懷上了孕，分別為梅老頭生下了兩個女兒，格麗絲（Grace）和齊洛伊（Chloe），證明了鄧的「精打細算」和「高瞻遠矚」，因為依照鄧梅婚前協議，兩人離婚時鄧能得到的瞻養費微不足道，而有了兩個寶貝女兒，依據家族成員規定，可以和其他4名哥哥姊姊平分梅老頭的134億美元財富。一般代孕的報酬約為兩萬多美元，而鄧的報酬是普通一般人的10萬倍，看官你説她厲害不厲害？除了「佩服」，我們還能説啥？

另一件事發生在2011年，梅老頭手下的報紙刊登英國王室醜聞，引起全英國人民公憤，集團股價大跌；英國議會為竊聽疑雲質詢梅老頭，有一個暴徒企圖把一盆奶油蛋糕潑向梅老頭的臉上，説時遲那時快，坐在梅老頭身後的鄧大媽突然一個箭步上去，啪啪兩巴掌，將暴徒打暈在地，乖乖被警察帶走；這兩巴掌有分教，集團股價順勢反彈，「虎妻」之名從此在江湖上有了名號，鄧的反應之快，拿捏之準，出手之狠，除了「佩服」，我們還能説啥？

5，鄧在與梅老頭離婚後，10年以來有關她的桃色新聞報導不少，一下子這個嫩男模，一下子那個小鮮肉，老娘以前靠男人起家，現在是老富婆了，必須給機會讓有意往上爬的年輕男人從自己身上爬上去，是耶？非耶？那是她個人的私生活問題，道不道德，要不要臉，見人見智，各人有各人的看法。鄧被稱為「交際女王」，閨蜜遍天下，她在中美兩大國之間的商界尤其炙手可熱，巴結她的人絡繹不絕，因為她可以憑自己在中美兩邊的人際關係，從中穿針引線使交易成功，她並不會因為你説她「不要臉」而遭人孤立⋯。人各有志，「天生我材必有用」，世界上到處都有牛鬼蛇神，偶爾遇到了，也不必咒罵她，只有抱著「想學都學不來」的態度去欣賞她，敬鬼神而遠之吧⋯⋯。

（作者為中美論譠社理事）

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