九合一選舉塵埃落定，民進黨慘敗，選民很清楚的向民進黨、蔡政府說出「你錯了」。民進黨從2014年太陽花運動開始建構的兩岸論述與政治典範，歷經8年終於出現土崩瓦解的跡象。但此刻還不能簡單認定民進黨氣數已盡，2024必然下台，未來兩年的變數很多，台灣未來風險可能更大。

2024前變數仍多

這次選舉投票率雖低，但總體結果仍是主流民意的展現。最令人眼睛一亮的是，選民普遍對民進黨「抗中保台」策略不屑一顧。固然有地方選舉一向與認同、統獨問題脫鉤的原因，也有蔡政府施政表現太差、候選人形象瑕疵、選戰策略錯誤等理由，但民進黨2020選舉靠抗中保台嘗到甜頭，這次選前更有裴洛西來台、中共軍演「助攻」，不料台灣民意冷淡以對，顯在綠營主觀預期之外。

民意如流水，近幾年屢試不爽的「抗中保台」失靈，究竟有何意涵？首先是8月大陸對台軍演「戰略東擴」，讓台灣民眾體認「抗中害台」的事實，轉而期待「和平保台」。再加上選前不斷曝出綠營候選人與政要往來兩岸吃和平紅利，更凸顯民進黨假抗中的真相。

最重要的是，台灣多數民意已經對法理台獨、抗中、捲入美中爭端的後果心裡有數，這將是兩岸重回和平發展的機會。然而，台灣民意只是決定兩岸關係的「內因」，但蔡政府仍有一年多執政期、美國不會改變挺台路線、國際激進反中勢力希望台灣加碼抗中，這些不同層次的「外因」，可能導致台海情勢更加凶險，這是台灣民意無力改變的面向。九合一選舉揭曉之際，應對2024前兩岸情勢有以下體認：

第一，蔡英文顯然不肯跛腳，在確保權力的「內因」與「外因」鼓勵下，可能採取更激進的「抗中保台」手段。敗戰後辭黨主席、閣揆下台是民主政治的倫理，蔡英文居然「做半套」慰留蘇貞昌，安排長期培養的高雄市長陳其邁代理主席，有把權力牢牢抓在手中的考量。

民進黨內雖然會檢討敗選原因，但不會有人歸因抗中牌失敗，不必期待蔡英文在兩岸路線上放低姿態，反而要警惕她高舉台獨神主牌，製造兩岸衝突的可能。

第二，美國和國際激進反中勢力會更明顯介入台灣內部政治，做球給民進黨打2024，以延續台灣抗中前線的地位。儘管多數國家對美中採取平衡、理性策略，不願放棄中國市場和供應鏈，也不願在意識形態等敏感政治問題上得罪北京，但不可否認國際激進反中力量的膨脹，反中國際輿論也持續擴張。從這次選舉不難看出，有「奇奇怪怪」的非台灣人名嘴，形同扮演民進黨助選員、「抗中保台」的喇叭。不難預計，國際激進反中勢力不願見民進黨2024下台、「抗中」人亡政息，蔡政府、綠營「接班人」必然成為他們的依靠對象。

兩岸關係更凶險

第三，這次選舉結果，將台灣政治版圖進一步推向藍綠白三腳督結構，對兩岸和平穩定前景是一把雙刃劍。這次國民黨在台北、新北、桃園、台中贏得漂亮，民眾黨在新竹市創造歷史、在台北也有所斬獲，所有反民進黨勢力在「下架民進黨」共同目標下，得以避免相互抵消力量，選民也「自動棄保」，讓民進黨選戰失利。

但2024大選各政黨會各自拚搏，即使當選總統無望，也要爭立法院版圖最大化，加上國民黨內部整合問題始終無解，政治結構仍對民進黨有利。

台灣民意轉向，但兩岸情勢仍充滿變數，更暗藏風險，大陸如何解讀、如何因應，就極為關鍵，做對了，兩岸重回和平發展正軌，做錯了，兩岸可能走向熱衝突。首先，大陸須建立對台「公共溝通」的自信與能力，以公開透明的方式讓台灣民眾理解大陸的現狀與對台政策真相。其次，兩岸智庫與學者需要多交流，以避免相互誤判，尤其2024選前這段敏感時間，急需兩岸學者面對面溝通，共同找出說服台灣民意認同兩岸和平發展理念的有效方法。