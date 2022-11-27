九合一選舉落幕，藍營在沒有大咖政治明星加持輔選下，不但贏回台北、桃園市長的指標席次，且最後得票數也都與民進黨拉開不小差距。外加台南、屏東兩個傳統上被歸類為綠營票倉縣市，選舉最後雖未政黨輪替，但藍綠差距卻持續縮小，這都顯示民眾在此次選舉中用選票狠狠教訓民進黨，給蔡英文及其執政團隊一記當頭棒喝！最後的選舉結果對民進黨及蔡英文而言，不但是空前的挫敗，更是對執政成績的全盤否定。

事實上，整個選舉過程中，綠營一直深陷論文跟防疫兩大罩門的泥淖之中，遲遲不願道歉也無法抽離，導致討厭民進黨的氛圍凝聚。林智堅與陳時中兩人，更是從選前的明日之星淪為選後的過街老鼠。但追根究柢，蔡英文的私心自用、獨攬提名權，才是種下民進黨敗選的主因。蔡為弭平黨內外異見，放任側翼、親綠媒體打壓所有批評聲音，讓黨內逐漸成為一言堂。爾後，又為掩飾自己提名的錯誤，甚至不惜賭上整個行政部門的專業與中立性，讓行政團隊搖身一變「鬥雞內閣」，終至錯估形勢，意外造成反綠民意大集結，讓選民在此次選舉一次與民進黨算總帳！

回顧此次選舉，相較於鄭文燦賣力輔選林智堅、鄭運鵬；陳建仁賣力輔選陳時中，賴清德卻甘願扮演無聲副總統的角色，明顯是採取明哲保身的策略，間接否定蔡英文的領導。不論賴此舉是因二人嫌隙之故，抑或是洞燭機先，知道民進黨敗象已露，但就選舉結果論之，賴清德無疑已奠定自己是民進黨2024的不二人選！因為即使未來鄭文燦或陳建仁被蔡英文賦予閣揆之位，但兩人無法對蔡英文說不，儼然就是蔡的傀儡，注定無法再獲得中間選民的信任。而黨內要角自然也不會接受無法勝選的人代表民進黨參選2024，讓民進黨再次重蹈九合一選舉的挫敗。

今日，蔡英文再也不是那個握有817萬票實力的總統，而是讓民進黨慘敗的罪人。蔡此次不但輸了地方選舉，更將民進黨慣用的「抗中保台」和「防疫神話」兩張王牌提前消磨殆盡。因此，不論蔡英文是否願意，接下來的任期，她註定會是個令不出總統府的「孤家寡人」。

然而，綠營此次的大挫敗並不能解讀為藍營的大勝利，而是民意對民進黨執政的厭惡！以台北市為例，仍有1/4的選民堅定地投給黃珊珊，而新竹市、苗栗縣，選民很明顯地不看黨籍，自動將選票投給最有機會下架民進黨的候選人，顯然「反綠」才是最大公約數。因此，國民黨未來在總統選舉的提名上，應整合更多反綠勢力，甚至不排除揚棄國民黨單一提名的選項。否則，難保不會再次上演4年前贏了地方、輸了中央的爛戲碼。

（作者為立委國會辦公室主任）