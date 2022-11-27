九合一大選結果揭曉，兩軍對壘煙硝氣暫歇，究責、邀功的聲浪已起。鎂光燈下不缺的是熱鬧，但真正的關鍵力量——人民，卻總隱於燈火闌珊處。

選舉戰局一開啟，隨時都需要人力、物力及財力的支援，近年來不斷被民進黨抄家的國民黨，資源匱乏，要和狂撒國家資源助選的執政黨對抗，自是備感吃力。但有一群人，為了國家，為了社會，為了自己的理念，卻願意不計回報地挺身而出。

首先是輔選。有經驗、有財力的支持者組成後援會，四面八方的志工進駐，分別認養內場外場的工作。內場摺文宣、製作競選小物、打電話催票。外場或頂著烈日發文宣，或在造勢大會搖旗吶喊。分工並不固定，完全機動調配。這種模式其實很傳統，但傳統模式在國民黨式微、沒人也沒錢的今天還能運作，就不簡單了。它代表了人民的熱情。

這種熱情以各種形式展現。今年造勢場合中，眼尖的觀眾會發現蔣萬安身後出現一支陪唱〈中華民國頌〉的隊伍。這在以「台灣優先」為主軸的選舉場子中並不多見。為了支持候選人，更為了宣揚理念，他們平時固定練習，需要時立刻出動；準備好可能需要的曲目，也做好隨時被調整的彈性。重點是要在悠揚的歌聲中與台下交流對家國的愛。

這種熱情在桃園就表現得更質樸有力。鄉里看重人情，這方面鄭文燦8年經營完勝張善政。但，天意吧！八德羽球館天花板事件加中壢「台版柬埔寨」事件，讓人民迫切期待換黨執政，志工們腳步也就更勤快了。「晚上下著大雨，去下埔里，再去石牌里，去完三叔家，再去同學家，彼此加油打氣！」、「走在殯儀館的大街，遇到熟識的人告知王家阿婆辭世。我就往靈前念佛，上香致意！」志工自動成為分身，為候選人累積點點滴滴的善意。

落實監票是勝選的最後一哩路。2020大選，蔡英文得票817萬，這數字是泛藍的夢魘。它代表的未必是蔡英文的人氣，卻極可能是國民黨的怠惰，放任執政黨肆意妄為。這次，在人民的呼籲和協助下，國民黨終於展開全民監票行動，召募到5萬多個外部監票志工，但真正分配到地方依然有許多投開票所掛零。桃園志工們根據監票地圖，立刻發布緊急通告，裨補闕漏；又在開票結束後回傳資料，再逐一整理分析，作為未來大選的參考數據。

九合一大選國民黨大勝，靠的是人民憎惡民進黨的力量。當千萬民意匯成巨流時，當者披靡，莫之能禦。國民黨黨國一家時，如此；民進黨大權獨攬時，也是如此。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）