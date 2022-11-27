九合一選舉結果一如多數民眾企盼，民進黨一敗塗地，只取得5縣市執政權，比4年前更慘。上回敗選還可歸因於「韓流」席捲，這次完全是自我造孽的報應。造孽最多的是蔡英文總統兼黨主席，她近7年來在全面執政的權力溫室中恣意妄為，對內強硬專制，對外軟弱倚美，對陸挑起仇恨感而使民眾喪失安全感，結果已然喪盡民意卻仍盲昧無知，繼續一意孤行，結果招致民意強烈的反制。

忘卻謙卑 一再踐踏民意

民進黨地方執政版圖大舉退縮到北港溪以南，只占全國人口26%。這是民進黨創黨以來最大的挫敗，也是蔡英文政治生涯最恥辱的一頁；她成為跛腳總統，民進黨則成為實質上的看守政府。民進黨4年前敗選，主要是由於全面執政濫用權力招致反感，助長了「討厭民進黨」的狂潮，但蔡英文高票連任並讓民進黨繼續全面執政之後，完全忘卻「謙卑」的誓言，一再踐踏民意，蹂躪民主，官商勾結也肆無忌憚，由於惡政與無能無所遁形，所以造成更深的民怨，不僅「討厭民進黨」更加壯大，連「討厭蔡英文」也如狂潮席捲選舉。民進黨和蔡英文敗選後仍然不知為何被民眾唾棄，只會推託「地方經營不夠」，其實根本原因在於中央經營黨利、派系圖謀私益太過頭所致。

這次選舉結果慘兮兮，民進黨的最大戰犯無疑是主席蔡英文。她盤據中央權力最高峰，睥睨一切，擴權又濫權，任意破壞民主價值與體制無所不為。她4年前已遭民眾狠打一巴掌，但利用更改黨內選舉規則、扭曲大陸國家主席習近平有關「兩制台灣方案」以及香港「反送中」運動再攀權力高峰，自以為獲得萬民擁戴，以致濫權和亂政更加無所忌憚。

在民進黨內，她同樣濫用無所牽制的大權，沒收黨內民主，隻手獨攬黨內提名，卻又盲目偏愛，對於「小英男孩」林智堅寵溺有加，拉拔到桃園參選，即使論文抄襲被揭穿且被大學確認，她仍下令全黨硬挺到底，種下民進黨全面敗北的惡因。她堅持提名陳時中同樣是極端無知的偏愛，民眾對於陳時中指揮下的防疫既蠻橫、愚昧，且與種種利益勾結的情事早已深惡痛絕，蔡還以為陳將以「抗疫英雄」席捲北市選票，結果一如民意所料，陳不僅成為票房毒藥，還毒害民進黨全面選情。蔡英文脫離民意的遙遠程度可見一斑。

執迷不悟 必遭選民唾棄

而黨內各派系也以各自利益為考量，在各項權力競逐中奮力卡位，拉幫結派與黑道掛勾，謀營私利。在蔡英文違背民意的同時，除了眾聲呼諾，各派系沒有一個人敢站出來說不，只有和民意接近的民代如王世堅、高嘉瑜者偶爾說說真話，卻立即遭到黨內和豢養的網軍圍剿。高嘉瑜的「一屍五命」不幸言中，其實不是高嘉瑜神準，這是所有人都知道的事實，只有民進黨茫昧無知。

民眾對於蔡英文及民進黨的粗暴惡政早已忍無可忍，只好用選票向執政黨說「不」。選舉結果雖然是美好的，有助於喚回台灣的善良政治與淳樸民風，但選舉過程造成的傷害卻難以彌補，特別是蔡英文經營的派系明明是黑道纏身，民進黨同樣黑影幢幢，但蔡英文不圖匡正，反而指著他黨痛罵黑金政治，這樣的雙重標準不僅令人非議，更助長她對黑金勢力的豢養與依賴。

蔡英文及民進黨情急之下，更打出不符地方選舉調性的「抗中保台牌」，還喊出支持「台灣隊」的訴求，不惜分化社會，製造政治對立，蠱惑反中激情。而黨內依舊一片翕然從風，沒有異聲。至於其破壞兩岸關係及危害台灣安全的後果，則非關己，由全民自己去承擔。越來越無法苟同這種不負責任行為的選民，這回狠狠賞了蔡英文和民進黨一巴掌，告訴她民眾不認同目前的倚美、反中、謀獨的執政路線。

選舉結果顯示，民進黨執政堅決遂行偏激路線，不但濫權專橫，違背民主，更使台海逐漸燃起戰爭的火苗，民眾的怨恨則已然燎原。這次選舉結果只是發出警訊，蔡英文若企圖緊握權力不放，民進黨執迷不悟在錯誤道路上繼續走下去，在失德的作風下繼續蠻幹到底，則1年多後的總統及立委選舉，民眾必會痛擊民進黨，將其掃進歷史的灰燼中。