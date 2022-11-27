民進黨此次選得非常糟糕，不但縣市長僅當選5席，創黨史最差紀錄，議員席次也較國民黨少了90席。可想而知，選後，民進黨必定會陷入內鬥，各派系忙著揪出所謂的「戰犯」，也就是造成這次大敗的主要人物，包括媒體人周玉蔻和網紅四叉貓都榜上有名。

然而，這些在檯面上猶如跳梁小丑一般的人物，儘管確實「顧人怨」，但是，如果綠營只敢把責任往這些人身上推，說明掌握所有執政資源、富得流油的民進黨，根本就沒有看清問題的癥結、根本就不知道人民到底在憤怒什麼。

造成民進黨大敗的因素很多，親綠媒體人與網紅操作過頭、越幫越忙，固然讓不少民眾對民進黨提名的人選、甚至民進黨心生惡感，但是這些人所造成的失誤或是錯誤，其實是戰術問題，他們再怎麼令人不恥，頂多也只是替民進黨高層早已累積出的所謂「仇恨值」增加份量而已，他們並沒有能耐扭轉選民原本對民進黨的觀感。

也就是說，在這些不入流的媒體人、網紅、甚至1450網軍插手之前，民進黨的決策高層早已在戰略上犯了致命的錯誤，以致於失去民心。

這些戰略的錯誤包括提名方式與提名人選，完全由身兼民進黨黨主席的總統蔡英文大權獨攬、一錘定音；而偏聽且剛愎自用的蔡英文所欽定的人選極不適當，可能造成「一屍5命」、「一屍N命」的提醒，從民進黨邊緣政治人物到輿論，都不知提醒了多少次，可惜蔡英文聽不進去；更可悲的是，民進黨一拖拉庫身居要津者，也一再裝聾作啞。除了阿諛諂媚之外，滿朝文武、黨內群雄，竟全部淪為諾諾之輩。

民進黨第一次執政的陳水扁時期，黨內尚有不怕死、敢犯顏直諫的「十一寇」；到了蔡英文時代，當年的「寇」已成了如今的「中國鵬」。一個沒有人敢說真話的政黨、一個充滿馬屁文化的政黨，終究難逃人民的唾棄。

民進黨這個當年標榜「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨，在「蔡蘇體制」的長期把持下，早就黑化、墮落、變質，而選民也用手中的一票告訴民進黨，他們不願意再被欺騙了。

大破之後應有大立，但前提是民進黨人要有檢討的勇氣，更要有直接指出蔡英文和蘇貞昌錯誤的勇氣。說到1126的戰犯，周玉蔻、四叉貓之流的算哪根蔥、哪棵蒜？決策者才是關鍵。

蔡英文在選舉結果揭曉的當晚，面無表情地照著稿子唸了一篇不痛不癢、沒有情感的所謂「道歉文」，然後辭去黨主席，而行政院長蘇貞昌則得到暫時的慰留。難道這樣就夠了嗎？面對如此難堪的重大挫敗，民進黨迄今沒有人敢直接對把民進黨搞成今天這副慘樣、衰樣的關鍵人物：蔡英文和蘇貞昌，說出一句重話，這種選後檢討根本就是掩耳盜鈴、虛應故事。這麼孬、這麼鄉愿，顯然民進黨還沒有輸夠！（作者為作家）