九合一選舉國民黨囊括13席縣市長取得勝利，如同前國民黨立委蔡正元所說，國民黨主席朱立倫做為一個戰略上的操盤手，他下的幾手棋都很正確。不過，他也提醒朱立倫更大的考驗明年才開始。筆者更進一步建議朱主席，必須放下執念才能在2024年帶領國民黨重返榮耀。

朱立倫在九合一大選中確實下了一手好棋，首先選前親自訪美，同時讓在裴洛西訪台後讓副主席夏立言訪陸，一方面降低親中反美的色彩，一方面讓大陸朋友了解這次選舉，這次選舉大陸作壁上觀，確實少了很多雜音；在國內布局方面，排除一切障礙力推張善政到桃園市參選，同時在選舉後期在苗栗和新竹市消極處理地方要角轉向支持高虹安與鍾東錦，坦白說國民黨勝選他確實功不可沒。

國民黨這次選舉贏回台北市及桃園市兩都，轄下治理人口將近500萬人，確實可以說是大勝，因此很快讓人聯想是否在一年多後競逐2024年總統大位，因此近日也傳出國民黨已經著手在規畫2024年黨內總統初選時程。

但筆者以為即使地方選舉大勝國民黨還不能太高興，這次九合一選舉因為選情冷清，造成投票率低，綠營支持者並沒有傾巢而出，但總統大選可能就會完全不同。此外如果朱立倫真的有意出馬參選，他還要面對黨內最大諸侯新北市長侯友宜是否要參選，以及如何與插旗新竹市成功的民眾黨主席柯文哲合作？

因此筆者提醒，在思考2024年布局時，朱立倫應放下執念以民為念，以大格局思考，如何帶領國民黨贏的勝選？如何引領中華民國走出正確方向？如何讓台灣民眾過更好的生活？這些應該放在個人利益與位置思考之上。為此朱立倫現在必須要正視幾個問題：

一、侯友宜如果出馬競逐2024年總統，朱立倫要如何因應？

二、如眾所周知2024年要打敗民進黨藍白必須合作，但如何合作將是朱立倫的一大考驗。

三、今年是地方選舉，兩岸問題可以冷處理，但面對2024大選，兩岸問題及｢九二共識」無可逃避，但國民黨要如何面對？

首先，侯友宜參選已經傳言多時，選前也傳出朱立倫擬提前啟動2024總統提名，目的是要卡侯友宜，對此朱立倫雖然已經嚴正否認，但面對總統大選為兩人帶來心結也確是事實。對此，建議朱立倫應思考的是如何為國民黨爭取勝選，而不是思考個人利益，因此建立一套合情合理的初選制度，不必為了卡誰護誰而設計，當然侯友宜也應該思考再連任成功一年不到就投入總統大選，是否會重蹈韓國瑜覆轍，而朱立倫也要想想2018年吳敦義的前例，成功不必為我。

即使國民黨內部問題解決了，面對未來藍白合是勝選的必要條件，朱立倫也要思考如何與柯文哲及民眾黨合作？在新竹市插旗成功後，柯文哲勢必不會放棄競選總統，國民黨也不可能放棄總統選舉拱手讓人，因此韓國瑜所謂的｢湊一色」，藍白兩黨要如何開誠佈公找出一條合作的路，或許兩黨透過初選機制共推候選人是可能的方式。

至於面對曾經扮演兩岸關係的基石｢九二共識」，在2020年大選前後，已經逐步被｢異化」，在民進黨及其支持者甚至年輕族群眼中｢九二共識」等於｢一國兩制」，也就等於對大陸投降；｢九二共識」從原來兩岸溝通的基礎，轉變為兩岸溝通的障礙。國民黨面對傳統支持者不應該拋棄｢九二共識」的立場，但必須加強說明、深化｢九二共識」，以及說明｢九二共識」為台灣帶來的好處。但透過進一步深化說明降低美、中的疑慮，也同時扭轉｢九二共識」與｢一國兩制」的連結，同時兩岸也不應該無止境的斷絕交流，國民黨應該重新架起兩岸溝同橋梁。

具體作法一方面國民黨應該邀集學者專家召開兩岸問題｢民間國是會議」，不分藍綠白共同思考兩岸的出路及｢九二共識」的說法作出調整與深化；另外，建議思考由大陸能接受的國民黨高層人士，學習2005年前主席連戰的和平之旅為兩岸再次破冰，或許馬英九或王金平都是不錯的人選。（作者為退休大學教師）

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