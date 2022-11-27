今年的九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，國民黨拿下了13席、民進黨則是5席、民眾黨1席、無黨籍2席。（中時新聞網製）

這次台灣地方選舉，老百姓對蔡政府這兩三年的執政，做出了明確選擇。

從基隆新當選的謝國樑、台北市蔣萬安、桃園市張善政、新竹市高虹安，都是新人新政。而尋求連任的新北市侯友宜，以115萬對69萬票的巨大差距，充分證明執政者善政善治的重要性，中央執政官員的荒謬傲慢心態，老百姓點滴在心頭，公道自在人心。

政府執政若顢頇無能，人民將用選票表達民意，台灣目前採取的政治制度——半總統制，總統執政2年竟可隱身幕後，不必直接面對人民，藉黨的記者會發布重要訊息，僅由行政院長出面面對人民選出的國會議員質詢，並喜以情緒性反質詢狡辯方式胡混帶過，重要的政策討論闕如。人民眼睛沒有瞎，此次選舉正證明中央執政者心態可議，導致行政院長與政府團隊施政傲慢不符人民期待，連結執政黨地方執政者習於政治正確，疏於勤政愛民，喜於奉承上意導致地方建設退步、弊端叢生威信掃地，應乃這次選舉失敗因素。

另從南台灣的視角來看，雖然台南高雄屏東仍然綠營勝選，但從藍綠選票得票數大幅縮小，表示人心思變「南綠北藍」態勢正在轉變，咸信也與小英政府執政團隊，如：農委會主委、衞福部長或NCC主委等中央上位者傲慢心態，執政黨地方以降政府上行下效，傲慢顢頇無能將顯見一斑。

選前不出所料，民進黨在此次九合一地方選舉仍然打出「抗中保台」牌企圖誤導人民，誤解了其實人民期待是兩岸和平而不是戰爭憂慮。更不應任由西方反華勢力或美國軍工企業集團在兩岸操弄獲利，對台灣予取予求。台灣年輕人思想單純但並不愚蠢，藉由此次選舉亦可見台灣青年思想正轉變中。

民進黨此次操作之「抗中保台」策略，台灣人民頭腦清醒，無法得逞。接下來台灣將迎接另一個新的篇章。（作者為民眾黨國際事務委員會委員）

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