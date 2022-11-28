垃圾處理在全世界都是大問題，台灣2021年廢棄物1006噸，平均每人產生20.6公斤廚餘及428.5公斤垃圾。垃圾處理70年代以掩埋為主，80年代則焚化為主，掩埋為輔。

照顧殺人

人類除了生活上的垃圾外，更棘手的是家裡的老年垃圾。人生老病死，在死亡前的幾年，都會成為家裡的垃圾。現在年輕人結婚，常會問對方家裡有幾堆垃圾。如果祖父母、父母健在，表示家有4堆垃圾，男女雙方皆如此，那將會有8堆垃圾要處理，這是很沉重的負擔。

現在常常聽到有「照顧殺人」，這不是普通殺人，是因照顧近親多年，實在受不了，將被照顧者殺死，自己再自殺。聽了，令人又同情又傷感。因此現在很多子女，對家裡的垃圾，盡量採遠離逃避的方式。

寄醫藥費堪稱孝子？

有個孩子很慶幸，早年出國，得了博士後，就一直在美國成家立業，忙忙碌碌的過日子。及至父母年過90，體弱多病，回來照顧嗎？犧牲太多，絕無可能，寄點醫藥費，已堪稱孝子。照顧父母，讓還留在台灣的妹妹負責，誰叫你沒有遠離台灣，與垃圾保持距離呢？

有位女士60好幾，每天由新莊到台北去照顧，年皆90多歲的雙親，十分辛苦。她有一哥哥住在父母附近，但很少去父母家，更遑論照顧父母。據說這是嫂嫂對她哥哥的警戒，對於照顧父母要他絕對不要介入，一介入就沒完沒了。偶爾妹妹因身體不適或到南部辦事，央求兄嫂看顧一下父母，都遭婉拒。這位兄嫂也確有先見之明，遠離垃圾，雖是不孝，但也確是遠離痛苦煩腦最簡易的方法，只要把心一橫，就能辦到。說我孝不孝，那又怎樣？

遠離父母各種理由

有對曾是公務員的老夫老妻，都年屆90，體能日衰，病痛不斷。早年省吃儉用，將兩個孩子送到澳洲留學，成家立業。但現在父母老病甚至快要死了，他們都不聞不問。我認識他們，有次關心的問到，對老殘父母有甚麼打算？能返台讓他們老有所終嗎？他們的反應，令人搖頭嘆息，甚至氣結。

他們兩手一攤的說，怎麼辦？涼拌！我們在這裡有很好的工作，有孩子，有房產，回台灣怎麼辦？我說那父母生病躺下了，怎麼辦？他們說，我們在澳洲生病住院，他們也沒來照顧我們，現在他們生病住院，為甚麼我們返台去照顧他們呢？說這種歪理，還理直氣壯。我氣到不想再說甚麼就將電話掛了。

其實這兩個孩子也沒有甚麼錯，他們只是在遠離垃圾。世界上有誰不想遠離垃圾，願意跟垃圾在一起，受苦受難呢？我只是想問，有天你們老了，你們現在萬分疼愛的孩子，也遠離垃圾，你們將怎麼辦，怎麼想呢？

老人自保之道

講來講去，不管是不孝，或忘恩負義，遠離垃圾已成為社會趨勢。譴責或說教，效用可能都不大。老人除了多方尋求自保之道外，政府及慈善機構，大力介入或能助長者一臂之力。

我們創辦的無子西瓜基金會及天使居長照財團法人，現正在新北市林口興建老人院，本著耶穌基督的大愛來照顧這些悲慘晚年的長者。我們不稱老人院，而稱天使居，要讓進住長者像天使一樣快快樂樂的在此安享餘年。

一貧如洗長者，其費用主要靠各界捐贈，以及捐房養老長者，所捐房款有餘部分來支應。例如所捐房屋價值1000萬元，長者自用500萬元，另500萬元則可用於免費的長者。

所以捐房養老，除自助外，尚可幫助貧苦長者，一舉兩得。所以我們對捐房養老作法，抱有很大期盼，讓我們一起來幫助老人做夢吧！把大家敬而遠之的垃圾，交給我們吧！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※