封控100多天後，烏魯木齊社會面基本清零，將分階段恢復低風險區生活秩序。（澎湃新聞）

大陸抗疫至今已3年，老百姓從一開始的全方位配合，到今天的怨聲載道，甚至做出一些過激行為。原因是什麼？訴求是什麼？人民還是原來的人民，家國還是原來的家國，哪個環節發生了變化，讓人民從「國家愛我」，180度大反轉而成了「國家害我」？

3年了，動態清零，沒把陽清掉，但顯而易見的，把老百姓的荷包、企業的生產力歸了零，把人民對政府的信任歸了零。中國人，是最驕傲，最有自尊心，榮譽感最強的民族。是那種「我家孩子不好，犯了錯誤，我能說，外人你別逼逼！」的護犢子型家長。當4萬人齊聚一堂歡看世界杯時，這窗紙被捅破了。再不是「子不嫌母醜」或「 瘌痢頭兒子是自己的好」這種話能自欺欺人了。

都是盒子，每天下午準時發布的疫情記者會，像個盲盒。盲盒本該是正向的，是個打開有驚喜的儀式。現在相反，是打開有驚恐。世界杯則是潘朵拉的盒子，打開後，看到的不是世界杯，而是世界觀。各種臆測、陰謀論、憤怒、抗議、咒罵……，都從這小盒子開出來且不可控的飛向了每個角落。

不慎陷入泥淖時，首先要冷靜，切忌雙腳使力，須留一腿以拔出泥淖，否則會越陷越深。皮筋拉太緊時，卻正好相反，單放一手，會打到自己，很痛，必須雙手齊放。如何把握及時止損，抽一腿後雙手放開皮筋，如何張弛有道，那是大智慧。

這盤抗疫大棋，初心可貴，起手式漂亮，現已面對未生。如果我是國家領導人，唯一的活眼，是真誠的承認錯誤，向老百姓道歉。不待死後蓋棺論定，而是成為中國歷史上，第一個由當代老百姓給五星好評的政治家。這絕非華麗轉身，而是逆風向上，勇於承擔。

時代在變，中國老百姓骨子裡的溫柔敦厚不會變。此時此刻，他們需要看見一位靈魂上真正的強者，他們會說「唉呀，誰不會犯錯呢！錯了就認就改唄！」借用李佳琦的那句「買他！」我建議習先生「給他！」這個道歉，是老百姓要的。

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