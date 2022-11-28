九合一選舉落幕，勝負已定，幾家歡樂幾家愁，放眼至2024有以下5點看法：

一、和前兩次選舉一樣，國民黨贏得地方（縣市長九合一）選舉，但不見得能贏中央（總統、立委）選舉。

二、朱立倫雖是勝選黨主席，但在這次輔舉角色並不吃重；侯友宜、韓國瑜都比他有看頭。但他既是勝選黨主席一定不肯放棄2024，不過如果真由他出線代表角逐大選的話，國民黨想要藍天再現，很困難。

三、「抗中保台」牌在地方層級選舉並不管用，邊際效應遞減，難以催化選民共鳴，何況斐洛西訪台，惹來解放軍，戰機軍艦繞台、六區環台大規模軍演，的確讓台灣民眾有感，稍有不慎，台海和平不在，戰爭倏乎就在眼前，所以趁此選舉教訓民進黨和辣台妹都要收斂點。

四、和2018如出一轍，蔡英文依慣例理請辭民進黨主席，提前跛腳，2024派系接班鬥爭檯面化，賴清德、蘇貞昌、鄭文燦肯定都會有想法與作法，合縱連橫，暗潮擁洶湧，精彩可期。

五、兩岸關係肯定不會突然變好，但也不會再壞到哪去，反正蔡英文就只剩下兩年任期，她自己都說了2024之後就不關她的事，自然也想平安下莊，民進黨的心態就是想關起門來當皇帝，所以絕對不敢踐踏紅線，貿然走向法理台獨，關鍵還是看中美之間的博奕與默契，是否願意協力共管台海危機。

至於大陸與台灣之間，操之在己能做的，重啟小三通可以是試金石，期盼明年下半年大陸能放寬對新冠疫情固若金湯的嚴防嚴控，盡早恢復兩岸民間正常交流並進一步開展經貿合作。

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