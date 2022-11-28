地方九合一選舉結果揭曉，執政黨面臨重大挫敗，證明民進黨眾多奧步已無法獲得民眾信任，「討厭民進黨」氣氛發酵，中間選民與年輕族群離心，對官員畫的大餅毫無期待。事實上，選民的眼睛是雪亮的，未來大內宣、網軍側翼、網路霸凌已經不再管用。「下架民進黨」已成為主流民意，政黨輪替的鐘聲更已從這一刻敲響！

民進黨這次選舉大敗的原因，決不在個別的單一因素，不光是社會對低劣側翼主導政策與選戰論述的激烈反彈，也不光是綠營立委與民間質疑的黑道治黨離譜行徑，而是代表了人民對民進黨政府的不信任投票！

事實上，漠視民意、黑箱治國、裙帶政治、雙標成癮、特權橫行，甚至背棄黨政軍退出媒體的創黨承諾，哪一條不是觸犯到代議政治、民主政治的天條？但民進黨在大內宣與網軍庇護下，真在意過這些問題嗎？

所以民進黨敗選的真正問題，就是絕對的權力帶來絕對的腐化！過去幾年，民進黨全黨上下，從蘇貞昌以降，掌握無限的政經權柄，享受無止盡的執政資源，卻無視庶民生活日常面臨物價齊漲、低薪、工作朝不保夕、動輒無薪假的問題，只知毫無節制地編預算，人民辛苦血汗錢大筆大筆的花。民眾早已忍無可忍！

不適任又貪戀權力的政客們遇到問題，只會用最老派、最陳腐的方式捍衛既得利益。官員只要對綠色政權表忠、透過大內宣洗言論、用網軍擔負正規軍工作，再搭配查水表箝制言論，再差的官員怎麼亂搞也都不用負責任。也因此造就了政府與政黨嚴重失能，國家競爭力全面倒退，更別提繼續帶領台灣前進。

這些傲慢的官員完全忘了，官員是為選民服務、執行公權力的公僕，而不是高高在上、肆意操控全民的統治階級。結果民進黨執政倒行逆施，搞垮了文官體系，把政務官體系當成拉幫結派、政治分贓的大賣場，還以為民眾看不出來？

回頭看看民進黨這十年執政之路，靠的無非是分化、切割認同與仇視。尤其透過側翼助攻，不斷抹黑與霸凌對手。如今，全民已經忍無可忍。這一次用選票教訓民進黨，只是人民表態收回前曾委託的權力；藉此治療被敗壞的民主體制，並減輕台灣被目無法紀的政黨和官員操弄的傷害程度！

善良的台灣人民，只是希望政治要有底線、要回歸正直、專業與以民為主的民意政治。當然，這種對於道德、善良的再認同，也正是國民黨最應該警惕的訊息。國民黨贏了地方選舉，只代表民眾對民進黨執政的荒腔走板忍無可忍。國民黨適逢其會，不代表在政治改革議題上已經重新獲得民眾的滿意託付。

直白地說，如何贏得2024，是國民黨最重要目標，也是無可推卸的承擔。但目前國民黨重返執政的目標卻依舊是革命尚未成功，仍須團結努力。別幻想民進黨從此一蹶不振，2024年如蓋棺論定；如果國民黨內重蹈2019年爭議不斷、衝突不斷的覆轍，幻想自己民氣在身，不好好思考如何監督執政黨、奪回民眾已然遭挾持的權柄，謙卑面對人心之走向，任何民意隨時都可能翻盤！

民意若水，任何政黨都可能隨時翻船滅頂！目前政黨輪替的訊號已經響起，選民也證明了有足夠的睿智做出正確抉擇，2024政黨輪替的最後一哩路，就看誰能重新贏回民心！真正的考驗才剛開始！（作者為立委、律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※