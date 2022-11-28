選前，身為執政黨主席的蔡英文總統瘋狂輔選，不斷向台下支持者召喚「全世界都在看台灣選民要傳達給全世界什麼訊息」，最後投票結果，台灣人做出了選擇：下架執政的民進黨，而且讓它敗得潰不成軍！這讓曾在2020年拿下台灣史上最高的817萬票的蔡英文顏面無光，腦海閃過大片陰影：「完了，全世界怎麼看蔡英文？」

全世界怎麼看台灣，真沒那麼重要；現在執政黨大敗了，全世界怎麼看蔡英文，就真的很糟糕。選前，蔡總統自我感覺良好，很多國家大事判準恐怕大有問題。

蔡總統站隊美國老大哥「天下圍中」的印太戰略、全球新冠疫情危機與轉機，以及俄烏戰爭開打後「仇俄援烏」的國際浪潮，狠刷幾波「抗中保台」存在感，「今日香港，明日台灣」、「今日烏克蘭，明日台灣」，挾著817萬票的超高民意支持度，所以敢豪氣高喊「全世界都在看台灣選民要傳達給全世界什麼訊息」。結果，台灣選民清醒了，用手上的選票，殘忍的打臉蔡總統。

光是選前的兩個月，外交部積極安排史瓦帝尼、諾魯、帛琉、聖克里斯多福等友邦國家元首密集來訪；英國、立陶宛官員，以及加拿大、德國、印度、日本、烏克蘭、美國等國會議員頻繁造訪台灣；並大動作的主辦包括玉山論壇、世界民主運動全球大會、奧斯陸自由論壇、台美日國會議員戰略論壇等國際會議，還高調與前美國總統小布希、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同框。蔡政府營造「全世界怎麼看台灣的選擇？」有濃濃的大內宣味道。

可是，試問，這種花大錢卻只求量、不重質的外交過場，除了同溫層爽喊幾句「自由、和平、民主」口號之外，選民還記得誰來過台灣？台灣又能實質得到什麼好處？

蔡總統領導下的台灣人都應想清楚「全世界怎麼看台灣？」是激發國人「我台灣、我驕傲」滿滿的正能量？還是浮誇的擦脂抹粉在國際媒體光鮮亮相？抑或是花大錢買成軍火庫、造飛機、造潛艦？自我感覺很安全？

不要忘了，2016年蔡總統剛上任說，政府財政破產在即，要軍公教共體時艱配合改革「砍年金」！忍痛配合的結果卻是，政府狂打抗中保台牌，來掩飾瘋狂撒幣不手軟的虛華外交、國防，老百姓精神疲乏，無感思考「全世界怎麼看台灣？」，這打高空的套路，抵不過基層維持民生日常日益艱困的殘酷現實。

10月底，親綠日本學者小笠原欣幸預測台灣縣市長選舉結果是「藍15、綠5、白1」，遭親綠媒體人和網軍出征。即使小笠原再次精準預測出結果，顯然也沒有嚇到蔡總統和民進黨。世界就是這麼看台灣、示警台灣又如何？

現在，「全世界怎麼看蔡英文？」，蔡總統應該靜下來傾聽創黨大老怎麼說、傾聽何志偉、高嘉瑜、王世堅、李文忠說什麼？如果2018敗選，黨主席妳、黨秘書長洪耀福、閣揆賴清德三個人辭職負責，現在敗得更慘，卻只有黨主席一人辭職的邏輯說得過去嗎？擠不進小英核心、話傳不到層峰，民進黨裡的邊緣人愈來愈多，全世界怎麼看蔡英文？

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