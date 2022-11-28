一如預期，此次期中地方大選結果民進黨收下敗績。由縣市長席次增減的絕對數字觀之，民進黨席次表面僅減少一席，實則痛失包括原執政的基、桃、竹在內的基北桃竹四市，將民進黨在北台灣八年的經營打回原形。

但如由相對數字觀之，國民黨縣市長總得票數570萬，對上民進黨的474萬，多出96萬票。對比四年前兩黨610萬比489萬，相差121萬，收斂25萬。如再加上尚未投票的嘉義市，恐會呈現民進黨在投票率下降後，仍維持與上屆相同得票數，實質是增加的情況。亦即用縣市長首席次含金量計算，民進黨大輸；如用整體得票數、得票率計算，民進黨還未不如上屆。

而在投票率從上屆66.96%到本屆61.22%驟降5%多情況下，藍綠得票仍能各自成長2%多，顯見這次選舉並沒有起到讓淺藍、綠與中間選民出門投票的強烈動能，只呈現出基本盤大對決的型態。因此，如藍營就此貿然定義為民進黨大敗，2024收復在望，將是自欺欺人。

原因直指投票率低於上屆，代表選民對當下政治失望選擇觀望，否則大可一如2018以高投票率表達對執政的民進黨不滿。繼四大公投的低投票率，此次選舉依然如此，某種程度反映了中間選民雖不滿民進黨近年執政，但對於國民黨的表現亦稱不上滿意，因此透過放棄投票保留立場。

對於國民黨而言，未能在此次選舉得票數與得票率取得極大戰果的原因，應可歸因於國民黨缺乏如同在2018扮演引導民意氣流韓國瑜一類的領航者角色，導致國民黨看似選情風光無比，但在「去中心化」—沒有誰是整場主角的選戰氛圍中，縱然主席朱立倫在本場選戰及格演出「善戰者無赫赫之功」的成績，巧妙安排適當人選下場參選，反而無法塑造出民怨投射的對象，至為可惜。

本次選舉意外成功之處，當推讓民意自由准駁18歲公民權與否。至少從過程到結果來看，民進黨雖然力推18歲公投多時，然而其在各黨合力支持通過修憲後，竟行政濫權決以「公投綁大選」，民進黨上下在選舉期間無不假借支持18公民權，舉辦活動拉抬個人與政黨選情，收割霸佔修憲成果的企圖昭然若揭，藉高舉公投大義無端濫用軟實力。

最終卻被人民看破手腳，同意票僅560萬，不同意票意外高達501萬，如再加上無效票的68萬，實質呈現不同意加無效票總數多過同意票的結果。須知這並非20歲以上選民不願支持18歲公民權，而是厭惡民進黨消費18歲公投權牟取政黨利益的自私作法，決定用選票懲之。

總之，從縣市長大選與18歲公民權公投兩者結果研判，至多只能證明民進黨在大環境失調與參選人選失度、公投期程失當的情況下，無法在縣市長席次取得成長。然而國民黨始終未能大幅拉高全國得票數，反而讓民進黨變相些微成長得票數，證明這場選舉絕對稱不上是完全勝利。一旦來年綠營猶能推出足以凝聚全黨共識的總統人選，而國民黨一方卻猶沉溺於地方大選勝利的迷夢，未能適當整合在野各方共同推出一致人選，2024結果只怕會是悲觀收場。（作者為自由撰稿者）

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