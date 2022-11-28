藍營高興一天後，請恢復冷靜，不要被「光復北台灣」沖昏頭，若將此結果視為大勝，那2024就不必玩了。

首先，這次選舉是「民進黨打敗民進黨」，而非「國民黨打敗民進黨」，與2018年韓流橫掃全台是不同的。其次，在總投票率下降的局面裡，國民黨其實退步了，我們看看數據：

直轄市長/縣市長，2018藍綠得票率差距9.63%，2022藍綠差距8.41%，綠營看似大敗，但藍綠得票率差距縮小。雖然嘉義市還沒選舉，不過勝負可能不到1萬票，即便考慮到上屆柯文哲也得到不少民進黨的票，其對總體藍綠差距影響也不大。

換言之，從地方首長的總得票率差距來看，國民黨是退步的。

直轄市/縣市議員，比起上次，國民黨這次掉了27席，民進黨卻增加了39席。高雄市，國民黨減少4席，民進黨增加2席；台北市，國民黨增加1席，民進黨增加2席；桃園市，國民黨減少3席，民進黨增加6席；新北市，國民黨增加1席，民進黨增加3席；台中市，國民黨持平，民進黨增加1席；台南市，國民黨減少1席，民進黨增加3席。

從議員層次看，國民黨退步，民進黨進步的現象更明顯。

在泛綠陣營，時力黨大退步，台聯黨也退步，基進黨第一次參戰也不過上2席；在泛藍陣營，親民黨大退步，新黨剩1席；藍綠小黨衰退的結果，卻是國民黨退步，民進黨進步。

那麼，如何解釋在民眾黨全台參戰後，國民黨退步，民進黨進步的結果？這恐怕意味著國民黨進一步流失了中間選民的選票，而這部分有被民眾黨吃乾抹淨的可能。另一方面，民進黨則獲利於「小綠」的挫敗，絆腳石反而變少。

最簡化的觀點是，韓國瑜上次吸引了不少中間選民，4年後這些人跑了。這就是少了一個巨星的差距。

雖然，侯友宜與盧秀燕都守住了大票倉，但顯然無法將其吸引中間選民的能力溢出到全台，不像韓國瑜有擴散其政治魅力的本領。

台南謝龍介個人表現頗佳，但沒有幫到自家議員。屏東蘇清泉的表現令人驚艷，而且讓國民黨增加2席議員，民進黨則少了2席，這才是真的意外。反觀桃園張善政雖在市長選舉大勝，但議員選舉不但失去3席，還讓民進黨增加6席之多(只看兩次選後結果，不看4年期間席次的增減)。

選舉一結束，就有藍營人士吹捧主席公子朱的佛系戰法(或稱善良策略)，然而，這次是民進黨打敗了自己，並非國民黨有多強。如果不是因為「疫情+疫苗/快篩之亂」，「林智堅論文門」，「綠營側翼網軍失控」，「蔡英文戰略錯誤」，「黑道之亂」，以及黃珊珊在台北市分了綠票並阻止中間票流向綠營的事實，靠佛系打法能贏嗎？

標榜「善良」的基礎，在於對手的惡霸，若綠營下次重演「暖男」，藍營這招就會被抵消。

再者，「善良」並不意味著「躺平」，請注意，無論是蔣萬安或張善政，在選戰後期，一個靠自己表現強硬，另一個靠團隊不斷增強攻擊力道，再再說明佛系打法的不可取。桃園市是最好的範例。

選後，蔡正元頗為得意當初張善政一出線自己就力挺，一勝選就回過頭來「教育」深藍人士，稱選將不是挑自己喜歡的，而是要挑耐打的，頗有告誡深藍不要再亂的意味。我不是深藍，倒是一直在幫可憐的深藍支持者說話，關於蔡正元的說法，讓我們講道理。

沒有「林智堅論文門」，以及陳時中顧人怨的外溢效果，張善政能贏嗎？即便大環境對張善政絕對有利，其佛系打法仍急壞了支持者，因此選舉後期仍需要其團隊日日發動攻勢，加上藍營大咖們卯足力抬轎，才能刷出存在感，這難道不是事實？

況且，「耐打」一說，等於在暗示桃園其他本想參選者「不耐打」，恐怕也沒什麼說服力。張善政能勝選，最大功臣是蔡正元褒獎有加的王鴻薇，可不能單看張本人耐不耐打。而蔡正元也應該解釋，為何張善政沒有幫到自家議員，還反而讓民進黨(與上次選後相比)增加了6席？

有意思的是，綠營輿論事後檢討：鄭運鵬太佛系了。這又令人深思，如果林智堅不退，今天的結果是這樣嗎？如果不是佛系對佛系，張善政能笑到最後嗎？

說到底，張善政就是魅力不足，反應也遲鈍，雖不能說其贏得僥倖，但就如黨內所言，張這次是有如天助。

張善政有一個類似侯友宜的優點，即「不那麼國民黨」，此優勢至少能讓中間選民不討厭。而且張善政不去得罪深藍，這點表現得又遠比侯友宜更得體。至於被公子朱嫌棄的羅智強，其與張善政的優缺點正好相反，但不能據此得出換成羅智強選就不會贏的結論。

然而，如果將「揭弊」視為2024大選藍營的關鍵戰術，那麼難以期待溫良恭儉讓的張善政能於此發揮什麼作用。換個角度想，桃園市長若換成羅智強，就會努力「揭弊」，並為2024開創勝基。

國民黨這次的退步，肇因於對中間選民的吸引力仍嫌不足，甚至進一步流失，那麼展望2024，地雷在哪裡就比較清楚了。

簡言之，明年有三大因素足令藍營戒慎恐懼：一、美國；二、朱立倫；三、柯文哲。

美國，新國會在明年初就任後，再審台灣政策法，台灣問題將在美國兩黨競演反中的舞台上被進一步消費。此外，可能成為眾議院議長的麥卡錫，揚言要訪台，甚至，外傳川普為了重返執政，也有可能訪台，這都勢必引起軒然大波。美國可能的莽動，是不是會讓「抗中保台」死灰復燃，端視在野黨的因應策略是否抓到重點。

因此，局勢不利於在兩岸問題上持續糾結的國民黨，大環境的惡化恐怕是一夜之間的事。

公子朱，實力與魅力遠遠不足，卻又好想選總統，卡在主席的位置，恐將使藍營複製2020年總統大選亂象。誠然，有過2020慘痛經驗，這次國民黨表現得比較克制，不過，黨內選前的裂痕仍在，主席作為亂源，任何私心自用的舉措，都會引燃內戰。

苗栗縣選舉，將公子朱「不愛正藍」，或「偏愛親綠佳人」的弱點暴露無遺。如上所述，若非綠營自殘，藍營溫良平庸不足以勝選，因此2024藍營或將掉入「平庸陷阱」。

柯文哲，已經擺明要參與2024大選，而在這次選舉保留了元氣，並展現了對中間選民的吸票實力，因此儘管在議員席次(14席)上還不如上一次時力黨的斬獲，但也足以在2024卡位。

柯黨基本沒有組織力，從實力看，國民黨消滅柯黨才合理，但自己既然沒有吸引中間票的能力，就只能朝藍白合的角度謀求最大利益。因此藍營看柯文哲，著眼點不是他能「幫忙」什麼，而是他會「破壞」什麼。

簡單說，在野黨要拉下民進黨，柯文哲成事不足，敗事卻有餘，這使得藍白合將成為在野黨的大難題，新竹市選舉，已然暴露了這一點。

早在投票前，綠營就已浮現「這次選不好不要緊，2024還是會贏」的耳語，雖然這擺明在自我壓驚，但壓驚也得有所本，國民黨於關鍵的兩岸問題上持續迷航，就是綠營最大的籌碼。

總言之，將問題看清楚，誠實以對自身的不足，藍營才不會「被勝利打敗」。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※