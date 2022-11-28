民進黨「九合一」慘敗，蔡英文直接連累「18歲公民權未下修」，從高喊相挺到政治因素「相害」。事實證明民眾非常反感硬把公投案綁上「九合一」選舉操作手段，大多都認為這是綠營催票「奧步」操作。最終在負面觀感及厭惡感下扭曲真實民意，更讓台灣民主走向自食惡果。

蔡英文辭退黨主席真能止血？若享受權力的傲慢本質不變，不真正去了解民主法治真諦，道歉只是形式表象，畢竟一切爭點都在於到底是了解民意還是操縱民意？同意票無法邁過965萬修憲複決門檻，尤其是反對票超過501萬票，最終也讓「年輕人」徹底蒙羞。

18歲公民權為何未能闖關成功？綠營吳怡農卻表示「議題被高度政治化」，怎不敢正視當初民進黨的操作算計？造成公民複決案成另類「民主破口」，綠營工於政治算計引發眾怒，這才是需要被檢討的地方。

高喊「還有一張18歲公民權的修憲複決票，這張票，是投給年輕人，投給台灣的未來，和蔡英文無關。」反觀，實際上民眾看見蔡英文正忙著輔選，也忙著動員催票，召喚「辣台派」。當政務官行政不中立亂象叢生，更讓民眾反感這慣性「雙標」的惡習。

民進黨大敗還不知道民眾討厭什麼嗎？大家厭惡民進黨把公民複決權當作是催票動員工具。明明這是需要公眾討論，民進黨卻強硬鴨霸放入自己想要的公投案。為什麼你可以放，我就不行？直接暴露「綠能你不能」的嚴重雙標，徹底讓這公民複決案失真，引爆民眾的反感情緒。

蔡英文曾說「要做最相挺年輕人的政黨」，如今這卻變成「相害」。對民眾來說最不能釋懷就是「選舉奧步」陰影，導致實踐民主的憂心長期深植台灣人民心中。民進黨應該要深刻反省，為何這「18歲公民權下修」公民複決案在藍綠大力推動宣傳下，民眾到底是「抗拒」什麼？是誰讓台灣民主徹底蒙羞？

回顧台灣每一次的公投，政黨的責任在民主教育，而不是政治口號動員投票或情感意識的對決。對於真正社會問題避重就輕，最後總停留在贊成票比反對票多寡討論，無法實際反映社會真實聲音。

最後，從台灣民主發展的意義來看，民進黨把公投淪為選舉催票工具，在多數民眾不了解公投意義下，貿然提案並且進行公投，公投設計已失去根本意義。值得留意的是，「18歲公民權下修」公投案缺乏成熟的公共討論過程，民進黨想便宜行事怠於說明與社會溝通，最後造成不成熟的投票結果，產生擴大社會分歧，這對民主發展無疑是一大傷害。（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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