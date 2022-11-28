剛當選桃園市長的張善政26日發表當選感言說，自己從來不是政治人，做事從來不用「政治心」，只想用同理心，以及務實解決事情的誠心。就因不同於傳統國民黨人、不同於傳統政治人物的心態和視野，讓張善政脫穎而出，也讓民眾對桃園未來有了新期待。

在民進黨傾全黨之力、小英輔選鄭運鵬14次後，選舉揭曉雖和外界預期差距不大，但張善政在13個選區贏得12區，甚至在北桃園「雙鄭」戶籍地都贏得勝利，證明半年來張善政讓市民從「不看好」，到投下堅定一票的蛻變。蛻變的基礎除「下架民進黨」發酵外，最重要的是張善政掀起一股「選人不選黨」的風潮，不僅接地氣，還有大格局，有望為桃園建立「新典範」。

150天選舉攻防中，民進黨製造的議題全破功，原因不外遇上了「非典型」對手。張善政的確曾任小黨顧問，但找社會名流當顧問，本就是小黨生存之道，既未謀事又不拿錢何錯之有？烏賊戰術放在利益掛鉤人士身上，或能動搖信任基礎，但用在稟性正直、正派清廉的張善政身上，如同重拳擊空氣，根本找不到對象。更何況與蔡英文身旁出身黑道、決定議員榮辱的操盤手相較，是非不是很清楚了嗎？抹紅抹黑無效，想把張善政「韓國瑜化」就是搞錯對象。

選後民進黨找「戰犯」，但真想誠心反省，看看桃園如何翻盤更有啟示。關鍵在於「人」。從選戰開始，張善政始終不從「政治性」、而是從真誠團結及有利市民的角度看問題，這是政客與工程人的最大分野。政治人物盤算己身利益，不利的事不做，工程人直接解決問題，哪裡有問題從哪裡去著手。

張善政同意接受徵召參選的最大原因，不只因為對人生懷抱「滾石不生苔」的自我惕厲，更主要是桃園對工程人具備的吸引力及挑戰性。桃園是年輕城市，國門所在，但更是以工程翻轉市容、讓偉大城市蛻變的機會所在。張善政提出的「亞洲新矽谷」橫跨桃園5區，若能實現，不僅可讓桃園工商產值再上新台階，解決青年就業問題，更可能讓全球矚目，成為台灣的驕傲。

挖掘潛力之餘更要防弊，桃園升格後預算大增，但工程品質令人詬病，選舉期間爆出八德運動中心羽球場天花板塌坍、市立圖書館總館開幕一延再延且違法改建，已危及市民生命財產安全。張善政曾在自述《做事的人》書中提到，任職國家高速電腦中心期間有立委關說工程招標，張直接去信美國公司CEO，要求「不該放任子公司做違法勾當」，最後避免了不法情事發生。不接受旁門左道招數，逼使不法之徒縮手，正是工程人的特點。

張善政當選或可起激濁揚清之效，若能踐行信念，從「善政」到「善治」，桃園建立台灣治理新典範並非不可能。

（作者為資深媒體人）