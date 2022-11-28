九合一大選結束，民進黨輸得比預期要慘，但即使國民黨也承認，這不代表國民黨的勝利，而是輸在人民對民進黨施政失敗的強烈反彈，這是民進黨大敗的原因。同時，時代力量大幅縮水，北市5位議員候選人全軍覆沒，全台只剩下6位縣市議員。這個從太陽花運動崛起的年輕政治組織，已經走到歷史的尾聲。

2014年由傾向民進黨的青年學生占領國會，開啟了太陽花學生運動。當時是馬英九總統連任後的第2年，兩岸交流順暢，經濟繁榮，不過馬政府對於經濟交流產生的負面影響，以及長期受反共教育影響的台灣社會，沒有做出政策配套的準備，以及新時代兩岸和平思想論述，反而表現出討好台獨的機會主義，企圖矇混過關，這種搖擺投機不僅傷害藍營的政治信仰，動搖基礎，更提供台獨青年大好的攻擊機會。

馬政府拙劣的領導造成太陽花青年和一批如小野和出版界趕時髦的幫閒文人違法亂紀，肆無忌憚。美國前總統川普的支持者發動國會占領事件，被打死了4人，主事者還要被逮捕坐牢。太陽花的發動者則藉著馬政府的軟弱，主導政治氣氛，協助民進黨取得政權。太陽花學生的頭頭不但沒有受到應有的法律懲罰，還當上國會議員，倒過來懲罰維持社會秩序的警察。

全面執政的民進黨則露出法西斯獨裁的本色，利用網軍側翼鎮壓黨內外異己，並藉著川普煽動反中的情緒，毒化台灣年輕世代的思想，政治上心甘情願地扮演美、日的奴僕。蔡英文總統個人的政治風格又是掌控一切，表面上滿口民主自由人權，卻施行一切手段，要求民進黨和整個台灣社會屈從於她一個人的意志。原本充滿草根叛逆精神的民進黨，竟然瞬間淪為甘受擺布的政治旗子。

簡單說，太陽花的本質是台獨青年法西斯運動，其思想型態主宰了台灣政治將近8年之久，走到歷史盡頭的原因有兩個，一是蔡總統施政的獨裁霸道所造成的社會傷害和痛苦，已經喪失了思想論述的正當性。二是中美關係走向和解合作，民進黨仇中路線失去的外在條件。

至於未來關鍵的1年多，一般說法是民進黨仍然可以依靠仇中贏得2024大選。其實不必然，因為未來1年多，美國拜登總統基本上可以守住當前的政策，和解合作依然是中美關係的主流，民進黨如果跟美國的政策對抗，首先就會遭到美國政府的反制。因此，蔡政府難以繼續利用仇中來掩蓋目前依然強大的反民進黨的社會情緒。另外一個重要的因素是，國民黨已經了解到溫和堅定的政治人物才是未來的典型，不是那些只會大小聲的衝撞型人物，而黨主席只需要扮演最好的協調角色就可以了。

總之，最大的第三勢力已經由非獨的本土民主勢力「民眾黨」，取代了急獨的本土法西斯勢力「時代力量」。這是一項重要的政治指標，代表太陽花歷史逆流的正式結束，從而決定了未來台灣的歷史走向。