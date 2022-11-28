世界黃金協會上周公布新報告，發現今年以來的黃金購買量已是近55年來單年最大淨購買量，而買方為何方神聖則無法確定，但一般認為應該是與美國「不友好國家」所為，目的則是「去美元化」。

根據統計，今年第3季各國央行購買黃金數量，減去售出的黃金凈購買量，比去年同期高出4倍之多，以數量而言高達399噸。如果根據能被確認買賣數量的央行資訊，最後還是有300噸的淨購買量是未知數，購買者仍在迷霧中。

而市場的推斷認為，在俄羅斯入侵烏克蘭而受歐美強力制裁、特別是金融制裁，把所有俄羅斯在西方世界的資產都凍結後，包括大陸在內，那些與美國「不對盤」的國家，開始增加持有的黃金，以減少萬一受制裁時的衝擊，簡單地說，就是一種「去美元化」。

全球在二戰後的國際金融體系，進入所謂的「布列頓森林體系」，這是一種可稱為「美元本位制」的匯兌體系，美國等於掌握美元，享有所謂的「鑄幣利益」，讓其獲利極大。

只是美國時常濫用其掌握的美元霸權，不時向全球輸出通膨、金融災難，2008年的金融海嘯、今年美國升息造成的開發中國家經濟災難，就是明顯案例。當年法國總統戴高樂就痛罵過美元是美國「囂張的特權」，而從美國對俄國動用的金融制裁來看，其囂張程度又更甚過往。

中美之間雖然未必是「終須一戰」，但兩國處於激烈競爭則是現況，且預料要持續多年，大陸要「去美元化」先做好避險，實屬必然；如果美國繼續濫用美元霸權，「去美元化」的國家將再增加，美元霸權終究不會是「千秋萬世」！