九合一大選結果，選民對民進黨的教訓讓蔡總統不知所措，第一時間只能立即辭去黨主席一職以示負責，行政院長蘇貞昌則是口頭請辭後受到慰留。但究竟蔡英文是否真的虛心面對這次挫敗，則還需要觀察。尤其民進黨秘書長林錫耀敗選後仍不承認徵召機制有問題，更切割側翼網軍的角色，讓大家懷疑蔡英文是否仍不知所「錯」，而可能繼續一意孤行？

這次選舉，民進黨中央犯下三個匪夷所思的戰略錯誤。首先是把不該政黨對決的地方選舉戰場，拉高至政黨對決。尤其選前各方民意已經透露出對中央執政與防疫的不滿，訴求政黨對決對民怨升高的執政黨並不利。正常的打法應該是降低政黨對決味道，讓各地方候選人特質及現任、卸任首長施政表現得以凸出，才能和中央執政不力脫鉤，這在地方選舉中不難做到，但民進黨的作法卻恰好相反。

其次，把不該綁在一起的，全綁在一起。選前最後一刻，總統以「台灣隊」互挺做最後的催票，但卻強迫所有縣市長候選人和仇恨值最高的陳時中綁在一起；也把自己和所有候選人綁在一起。這是風險極高的賭注，而最壞的結果毫不意外地出現，讓深綠的台南和屏東都幾乎翻盤。

最後是把不該設定的議題變成選戰主軸。主打「抗中保台」和國際觀感，把本來可以是一場單純的地方層次選戰，拉高到主權國安的層次。民眾關心的周遭議題被邊緣化，也容易被認為是轉移執政不力的卸責之舉。

當然這連串的戰略失誤不是偶然。對權力的執著與對權力流失的焦慮，摻雜著派系利益的私欲，才是蔡英文一意孤行的原因，更是她失誤的主因。但往往越想得到的，卻越難得到。

蔡英文從2019年黨內初選逆轉擊敗「賴神」，2020年總統大選強壓「韓流」，2021年成功反制在野聲勢浩大的四大公投，2022年又主導中二選區補選獲勝，透過網路與媒體風向進而左右民意這一套運作模式，操作得順風順水，一再成功，可能讓蔡英文誤以為只要她的意志堅定，就可以扭轉乾坤。而這過度的膨脹，自信到連民意都可以塑造，謙卑與傾聽民眾聲音自然不再需要。

國民黨主席朱立倫呼籲蔡英文快回來做總統，不要當每天鬥爭的黨主席；民眾黨主席柯文哲也建議她不能只當民進黨總統、英系總統。而民進黨立院黨團幹事長羅致政也開了第一槍，呼籲黨的決策要更「接地氣」，提高區域立委在黨內決策中的角色。連英系在國會的要角都有此感觸，不難看出蔡總統決策圈偏狹的問題有多嚴重。

檢驗蔡總統是否從民意得到教訓，最直接的觀察就是看她是否願意分享權力。未來內閣總辭恐怕無法避免，倘若繼任的行政院長、黨主席，仍是她一人意志之下的傀儡，那檢討之說都將只是虛應故事；而蔡英文對權力的不放手，只會在民進黨內掀起更加白熱化的鬥爭！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）