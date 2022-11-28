激烈的選戰終於結束了，在縣市長方面，國民黨贏了包括台北、桃園的4都，總共13個縣市，而民進黨只勉強守住了南部4縣市和澎湖，可以說是國民黨一次難得的勝利。造成這次民進黨大敗的主要原因有幾個，包括林智堅的論文事件、陳時中的疫苗案件，以及中央執政成效不佳等。另外，還有一個重要因素就是，2022年讓蔡總統大勝的「抗中保台」策略這次可說是完全失效。固然這次是地方選舉，與兩岸關係因素較小，但蔡總統與民進黨在選舉的最後幾天，一再強調「抗中保台」，並特別指明投某某候選人就是投蔡總統等等，結果這些明顯的政治操作，尤其是操作兩岸議題，可說是完全失敗。

最近美中關係有相當幅度的改變，美中元首拜登與習近平在G20峰會見面，並進行正式會談，雙方都有高度意願對於美中可能的衝突進行控管。同時，中美國防部長會面、美國貿易代表與大陸商務部長會面、中美環境部長會面，這些都代表在美國期中選舉之後，美中的緊張關係出現和緩跡象。至少，美中各部會的溝通平台是一直存在的。

甚至國際上有聲音傳出，大陸願意在俄烏戰爭和北韓議題上與美國合作，換取美國在兩岸問題上的承諾。雖然未來美中各種衝突與競爭會依然存在，但雙方對於彼此最關心的議題及雙方在核心問題的紅線，應該都有更清楚的了解。

在這次台灣大選之前，政府對於兩岸關係的相關議題都非常嚴格與保守，比方說，嚴控兩岸航班與航點、不開放小三通、不開放大陸人士來台，而對於港澳人士來台有諸多限制、許多台商被除籍而不得回台投票等，這些政策固然與政治和選票考量有關，但也充分顯示出惡化的兩岸關係。

但現在選舉結束了，美中關係也開始改善，兩岸關係是否也應同時跟著調整呢？比方說，開放小三通、增加航班航點、開放大陸商務客和觀光客來台、開放陸生來台就讀，這些都應盡早開放，因為這大都單方面開放即可，不需要再經過協商的。

就更進一步的兩岸經貿關係來看，大陸已經表明，不希望看到ECFA因為兩岸關係惡化而被迫中止。因為根據ECFA第16條，只要沒有任何一方主動提起，ECFA就可以自行延續下去，所以目前看起來兩岸經貿關係並沒有惡化的跡象。另外，兩岸在農產品方面的諸多限制，在兩岸關係和緩後也應該拿掉，例如，台灣的石斑魚、釋迦與柳丁類農產品，可以經過雙方協商達到重新銷往大陸的目的。當然，長期來看，台灣還是需要加入CPTPP和RCEP，而這需要大陸的支持與合作才有可能加入的。

事實上，在選舉之前，就已聽說主要的工商業團體，包括工總和商總，都有意在選後組團赴大陸考察，一方面了解疫情下的大陸情況；另方面，也是表達台商企業對於兩岸維持經貿穩定發展的重視。另外，兩岸企業家峰會12月20日將在廈門舉行，相信在峰會中，兩岸企業家們一定會彼此交換一些重要訊息，因為這是受疫情影響3年以來，第一次的企業家實體會議，對未來兩岸經貿關係的維持可說是至關重要。

最後，必須再強調的是，現在全球都認為台海發生戰爭的機率非常高，尤其是在2027年大陸實現建軍百年目標之後。而現在民進黨政府在無法與大陸進行任何實質的溝通，且兩岸政府沒有任何溝通管道的情況下，兩岸關係正在呈現一個幾乎無法逆轉的惡性循環。

建議政府應該早日重新回到馬政府時期「九二共識、一中各表」的立場，如此才得以建立與大陸溝通的機會，因為只要兩岸有溝通，發生誤判的機率就會減少，兩岸就不易發生擦槍走火的情況。而這一次選舉結果顯示，民進黨「抗中保台」的說法已經不被大多數國人所接受，因為在俄烏戰爭後，台灣人民顯然都不願意走向烏克蘭的結果。因此未來若改採「和平保台」的說法，應可被更大多數的台灣選民所接受。因為除了備戰以外，如何能有效地避免兩岸的軍事衝突，是每個政府應盡的責任與義務。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）