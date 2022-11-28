這次地方選舉，國民黨大勝，不但拿下丟掉8年的台北、桃園、基隆，而且南2都和屏東都開出漂亮選票。對於處在《黨產條例》重壓之下動彈不得，又歷經公投和立委補選接連挫敗的國民黨來說，這個勝利得之不易，各縣市長候選人努力拚搏，鼓舞支持者投票拉票自是關鍵，黨主席朱立倫的運籌帷幄也該大加肯定。

但在漂亮的成績單背後，也有些弔詭的現象值得關注。以戰況激烈的桃園來說，投票率居然只有5成8，同為激戰區的基隆市也只有6成。當然，確診者、在營軍人和在海外工作被除籍的國人無法投票，自然是投票率偏低的原因。但是，這無法解釋為何選情激烈的桃園市和基隆市投票率分別低於6都市長投票率和縣市長投票率，比較合理的解釋是兩地激烈的選情反而讓中間選民不願出來投票。或者，換個角度說，中間選民對民進黨失望，寧可不出來投票也不願意投國民黨，這正是國民黨還沒有克服的難題。

以事後諸葛來看，國民黨雖然找對問題直指核心，在揭弊攻防上屢創佳績，但還沒有在解決問題的辦法上下足夠的功夫。比如論文抄襲的問題，不只是學校把關鬆緊，還涉及官學合作下的學位輸送，新的地方政府要如何處理委託研究，建立可長可久的研究能量。又如疫苗黑箱問題，民眾的高度不滿反映對於政府公開透明的強烈渴望，新的地方政府如何把政府的公開透明向上提升，給予民眾更大的參與和議事空間。又如治安敗壞，除高階警官和黑道互動讓人詬病外，制度面上如何有效預防犯罪和懲治犯罪，乃至於如何將犯罪趕出社區，都需要新的地方政府用新思維加以應對。如果候選人對上述問題的答案無法令人滿意，自然難以召喚中間選民出來投票支持。

然而，如果只把此次選舉當作是民眾對民進黨的懲罰，未免辜負這場得之不易的勝利。從整個選舉過程來看，民眾所要的政治生活很簡單，不過是監督制衡和公開透明，而這也是民進黨霸道民主體制下最為欠缺的要素。這是當前台灣爭民主保自由的主訴求，比空泛的抗中保台要更貼近民眾，也是國民黨首次能夠掌握民主定義權的機會。國民黨應該把握這個契機，讓執政縣市成為民主政治的新典範，既不走回以前溫良恭儉讓的老路，也不重蹈民進黨網軍治國分化人民的覆轍，治癒專家獨裁的威權毛病和民粹政治的民主痼疾，創造結合社會力和政府力的新治理模式，這比任何大開支票的建設方案，都更能回應此次選舉民眾表達的不滿和渴望。

更進一步說，這次大勝也是國民黨改革的黃金時刻。這次表現亮眼的民代從上一屆地方選舉脫穎而出，經歷總統大選和公投的洗禮，已經成為耀眼的勇士世代。如何通過快速的新陳代謝，讓國民黨新一代的勇士從點到線到面，成為公職主流，進而進入領導階層，徹底改變國民黨人力結構和組織文化，成為對內良性競爭、對外團結一致的有機戰鬥體，當是國民黨必須立刻展開的改革任務。

盤點這次選舉結果，國民黨拿到13席縣市長、570萬票，比總統大選552萬票多將近20萬票。而民進黨拿到5席縣市長、474萬票，比總統大選817萬票少將近350萬票。不過，以縣市議員來看，國民黨拿到430萬票，比立法委員選舉的472萬票少42萬票，民進黨拿到379萬票，比立法委員選舉481萬票少102萬票。但是，國民黨的縣市議員席次367席，比上屆394席少27席，民進黨的縣市議員席次277席，比上屆238席增加近39席。民進黨的基層實力不但沒有減少，反而微幅增加。

這個矛盾的結果告訴我們，這次選舉絕對不是國民黨的全面勝利，而是台灣人民給國民黨的改革良機。國民黨未來在台灣是人是鬼，是引領台灣再次偉大的力量，還是留在「被惡魔化」的角落永無翻身之日，端視能否把握機會進行全面而徹底的改革。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）