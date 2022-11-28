最近，美日聯袂做了一件低調但卻別有用心的事情。說它低調，是因為美日聯合軍演的舉行時間，正值亞洲集中舉行國際會議期間，軍演的熱度被一系列會議的召開沖淡了不少，所以不怎麼引人注意；而指它別有用心，是因為美日在台灣周邊，有了一個新動作。

據報導稱，美軍與日本自衛隊在距離台灣僅110公里的與那國島，設立了一個所謂的「聯合戰術協調中心」，或者，更準確的說，這是一個「戰時前線指揮所」。內行看門道，簡簡單單的一則消息，有兩個值得重點關注的地方，一個是與那國島的地理位置，一個是「指揮所」的用途。

在天氣狀況良好的情況下，站在與那國島可以遙望美麗的寶島台灣，不過美日在這裡設置指揮所，可不是來看風景的，要說誰最不希望中國完成統一大業，最有可能予以外力阻礙干預的，非美日莫屬。在距離台灣僅110公里的地方，設立一個對抗橋頭堡後，下一步美日將在西南方向進行更多戰略部署，包括部署更多的兵力和作戰武器設備，企圖進一步控制巴士海峽。

如此明目張膽，試探紅線舉動，美軍已經在做了，那暗處的，不為人知的行動又有多少？實事求是，美軍對台灣的軍事介入其實早就已經開始，從周邊的島鏈封鎖，到擴大在南海、日韓等地的軍事部署，迄今在與那國島建指揮所，美軍從頭到尾都沒有放棄打「台灣牌」對付中國大陸。

民進黨政府一廂情願的將美國視為擋箭牌，而真相恰恰相反，是美國一直在拿台灣「鬥地主」，並利用大陸不忍兩岸同胞兵戎相見的感情，一步步推進自己的軍事部署，按照目前這個態勢發展下去，很有可能，美日終有一天，會利用台灣跟大陸賭一把大的，直接梭哈。

到那時，一旦局勢生變，結果又將如何？關於這一點，日前美國GIS智庫率先給美日潑了一盆冷水。GIS指出，大陸收台存在3種可能，一是迅速出動海陸空三軍進行立體作戰，向台灣發起全面進攻，短時間內迅速控制台灣全境，意在幾天之內造成西方被迫接受的既成事實。二是全面軍事封鎖，徹底將台灣變成孤島。三是實施部分軍事封鎖，停止高雄和台中港口貨運，這種方法要禁止外國船隻運載能源或貨物。

基於台灣地理屬性，一旦大陸予以封鎖，那基本上就沒有美日什麼事情了，因為封鎖加大了美日軍事干涉程度的難度，他們必須評估是否需要為了因應這個危機，而去冒一個和擁有核武的第三大軍事強國交戰的風險。但是封鎖，也意味著會將危機的時間線最大限度的延長，一整個過程會持續多久也是未知數。

但是對第一種情況，GIS給出了相對精確的預測，解放軍憑藉著C4ISR和先進的武器裝備、訓練有素的士兵，可以實現在480小時之內，或者是更短時間，確立戰局、拿下台灣。也就是說，一旦台海局勢發生劇變，大陸以武力收台最多只要20天，和國防部長邱國正揚言「若兩岸開戰，絕對打到底，絕對有勝算」，未免相差太多；難怪解放軍大校吳謙以「蚍蜉撼樹、斷然出手，迎頭痛擊」12字來回應。

這就等同於宣告，美日煞費苦心的部署全都是徒勞無功或將以失敗告終，民進黨還在作「倚美謀獨」的春秋大夢，分明在催眠台灣民眾。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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