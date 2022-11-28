九合一選舉民進黨全面慘敗，相對之下，國民黨則取得了比上屆更耀眼的戰果，選舉的鐘擺、歷史的機遇，再一次神奇地又轉回到國民黨這邊，更為國民黨的重返執政之路重燃起希望之火。距今僅剩1年多的總統大選，現在其實就已經開始了，在滿坑滿谷檢討民進黨為何會慘敗的議論中，更不乏「討厭民進黨不等於支持國民黨」、「教訓」民進黨不必然是要「下架」民進黨的示警。雖然發牌權如今看似回到藍營手裡，但能否乘勝追擊，打出最後的勝局，還是又重蹈覆轍功敗垂成，現在才是考驗的開始。

侯友宜選總統呼聲高

選戰取決於勢、人、戰略戰術這三方面。以台灣大型選戰的鐘擺理論，民意對藍綠兩大政黨會出現微妙平衡的邏輯來看，從最近這4次大選：2016總統大選、2018地方大選、2020總統大選到剛結束的2022地方大選，國民黨呈現的順序是敗勝敗勝；民進黨則剛好相反是勝敗勝敗。依此邏輯，2024總統大選似應又回到綠勝藍敗。

但政治情勢和選舉的複雜變化，怎麼能用數學公式來概括論定。從2016往前推，2012總統大選是馬英九的藍勝，但兩年後的2014地方大選雖是綠勝，2016的總統大選卻還是蔡英文的綠勝，這就證明當時國民黨敗象已露，民進黨乘勢再勝。真要說有魔咒，自2000陳水扁勝選，政黨輪替以來，歷經馬英九，都是剛好兩任8年就會換黨執政，如今蔡英文也即將8年任滿；可見勢由人創，鐘擺變化與民心所向，更在人為。

這次選舉的結果，可以說進一步確立了新北市長侯友宜在藍營內第一戰將的地位，擁護他乘勢進取總統大位的呼聲更形高漲，也順理成章。但侯友宜能否更上層樓的爭議與問題人盡皆知，而這就攸關黨主席朱立倫的態度與作為，如果朱能大公無私、勇於任事地協調、處理好代表國民黨參選總統的最佳人選，完成這麼高難度的挑戰，絕對是對整個黨的重大功勞與貢獻。反之，2019藍營自亂陣腳的亂象必將重演。

朱立倫今年率領國民黨創下讓民進黨選情最慘的紀錄，也為國民黨重返執政打下更穩定的基礎，一掃年初四大公投敗北的陰霾；而被外界認為一直未對參選總統斷念的朱立倫，會不會以此次戰功問鼎大位，備受關注。

歷史定位繫乎一念間

從此次選戰結果來看，朱立倫表現得有為有守、進退有據，可見他的確敏於時勢，判斷與行動力均值稱道，但進入更複雜的2024總統大選，他會不會「關己則亂」，又成為黨內不確定的變數。2018九合一選舉，當時的黨主席吳敦義也曾帶領藍軍在低迷氛圍中，拿下奇蹟般的勝利，然而隔年處理黨內總統提名時，也想選總統的吳敦義被質疑有私心，黨內不時出現「某人卡某人」的爭議，後來吳敦義把自己排入2020年國會改選的不分區安全名單，更為國民黨選情帶來雪上加霜的殺傷力。

黨內不團結加上當時初選的各種爭議，在蔡英文「抗中保台」牌的衝擊下，內憂外患，腹背受敵，結果當然是兵敗如山倒；殷鑑不遠，憾痛猶在，一之為甚，其可再乎！比起2020，這次其實國民黨的機會更好，因為已經有了上次的教訓，再笨再顢頇，也會懂得避免重蹈覆轍，而且蔡英文已到任期最後，綠營又陷入盤整內亂之際，實在沒有理由再應勝未勝、拖垮自己。

對朱立倫來說，2024此一攸關國家存亡絕續的選戰，當然沒有缺席的理由。他若想坐轎，就得辭掉黨主席，公平投入初選競爭；不然就應信守承諾，做好大公無私的黨主席，建立一套全黨信服的初選機制，為黨、為國家找出一位能夠撥亂反正、贏回民意，重建台灣生命力的領袖戰將。

侯友宜能否代表國民黨參選總統固然還有不少問題待解，朱立倫的抉擇現在則應該很清楚，作為一位站在歷史關鍵風口，決斷黨與國家禍福未來的黨主席，他是要重蹈覆轍成為被究責的罪人，還是成為受人尊崇的布局者，完全繫乎他的一念之間。