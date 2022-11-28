民進黨敗走九合一選舉，兵役延長為1年的政策被指為關鍵因素。某些民進黨籍立委，對此一兵役政策，有不同意見。但是，消息來源透露，國防部成立的「義務役役期調整專案計畫管制室」已完成恢復徵兵制規畫，兵役延長為1年，將於年底公告，後年起實施。有學者說，美方壓力極大，兵役延長，勢在必行。

兵役延長為1年，源於美方壓力，且勢在必行？台灣自主防衛的國防政策究竟何在？

兵役是否應延長為1年，其實是一個再簡單不過的「兩害相權取其輕」問題。

先問第一個問題，現代高科技戰爭，兩軍抗衡，其他條件不變，是武器裝備精銳者勝出？還是武器裝備落後者勝出？第二個問題是，兵源多的勝出還是兵源少的勝出？第三個問題是，受訓1年的義務役士官兵勝出還是受訓3年、嫻熟武器操作的士官兵勝出？

兩岸對戰，無論就船艦、軍機、導彈、戰車、火炮、導航、衛星通訊設備，對方都勝過台灣多多。即使美方拼命軍售台灣，不僅時程上緩不濟急（譬如，F16軍機遲至2016年才能交機），所售武器裝備泰半屬過時倉儲存貨，如何能對抗已能大規模自製精密武器的對岸？何況，對岸兵源遠勝此間，兵役延長為一年，甚至全民皆兵，真能嫻熟操作美方高價軍售的武器裝備？

兵役延長為1年，訓練出來的班兵，根本無法操作精密的船艦、軍機、導彈、火炮、戰車；只能充作巷戰和游擊戰的作戰部隊。問題是，一旦戰爭進行到巷戰游擊階段，台灣盡成焦土，人民流離失所，兵役延長1年又如何？

兵役為何要延長為1年？目的何在？為何而戰？為誰而戰？如果，延長兵役為1年，是要為明知不可為而為、虛幻的台獨而戰，或是為保衛美國的第一島鏈、也就是為美國人而戰，那麼，台灣人生命的意義究竟何在？台灣人生命的價值就何在？

冷戰結束，全球化時代來臨，兩岸曾經共同迎來和平和競爭紅利，是誰？讓兩岸產生了「必須一戰」的錯幻覺？又是誰？讓台灣一步步走向戰爭的險境？與其延長兵役為1年，招來戰爭，不如取消延長兵役的既定政策，一來，向美國勇敢地說不！二來，向北京發出避戰的信號！

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